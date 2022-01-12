Глава Єврокомісії фон дер Ляєн виступає за збереження газу й атомної енергії

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що газ і атомна енергія мають залишатися частиною енергетичного забезпечення в майбутньому "доти, доки не буде достатньо енергії з відновлюваних джерел".

Як заявила фон дер Ляєн в інтерв'ю газеті Die Zeit, "думки про природний газ і ядерну енергетику розходяться". За її словами, концепція енергозабезпечення ЄС у майбутньому передбачатиме тільки ті газові електростанції, які дотримуються суворих правил, а також АЕС, оснащені найсучаснішими технологіями.

Крім цього, необхідно дотримуватися плану щодо поступового скорочення атомних відходів, заявила вона.

Раніше Єврокомісія визначила природний газ і ядерну енергетику як "зелені" джерела енергії".