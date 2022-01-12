Польські газовики створили сайт із поясненнями дорожнечі газу: можна заощадити, якщо кип'ятити чайник напівпорожнім

Польські газовики запустили спеціальний сайт, покликаний пояснити громадянам країни, чому дорожчає газ, хто в цьому винен (кілька разів згадано "Газпром") і як енергоресурс можна економити.

Афілійована з польським газовим монополістом PGNiG організація Izba Gospodarcza Gazownictwa запустила промо-сайт coztymgazem.pl - "Чому дорожчає газ?" (Dlaczego gaz drozeje?).

Про запуск сайту також оголосив у Twitter і сам польський газовий монополіст, стверджуючи, що відмова від російського природного ресурсу піде національному ринку на користь: "PGNiG провадить послідовну політику диверсифікації джерел постачань газу і забезпечення незалежності Польщі від імпорту з одного напрямку. Важливими елементами цієї політики є збільшення постачань через СПГ-термінал і відмова від довгострокового контракту з "Газпромом". Контрактний досвід PGNiG і поточна ситуація на ринку газу підтверджують правильність прийнятої стратегії, спрямованої на підвищення енергетичної безпеки країни".

Згідно з формулюваннями роз'яснювального сайту, причин зростання цін багато, але головна - пандемія COVID-19. У 2020 році знизилися попит і ціни, виробники скоротили видобуток та інвестиції у виробництво, що вплинуло на доступність газу в майбутньому. До цього додалися тривала зима сезону 2020-2021 років і нестабільність вітрогенерації.

PGNiG, що відмовилася від довгострокового контракту з "Газпромом", проте називає російський концерн одним із винуватців зростання цін.

"Цей домінантний постачальник добре усвідомлює, який вплив він має, коли Європа так залежить від природного газу. В другій половині 2021 року, коли Західній Європі знадобилося більше газу, "Газпром" перекрив кран - припинив постачати природний газ понад свої договірні зобов'язання. В результаті на європейських біржах знизилася пропозиція газу, що ще більше підвищило його ціни. В Європі відкрито говорять, що таким шантажем "Газпром" хотів домогтися ухвалення сприятливих адміністративних рішень щодо запуску газопроводу "Північний потік-2", - пише Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Також автори сайту стверджують, що російська компанія навмисне не заповнювала своїх підземних сховищ газу в Європі (Австрії, Німеччині, Нідерландах), що також вплинуло на ціни.

Izba не згадує у своїх тезах, що у 2020 році PGNiG в арбітражі домоглася перегляду формули ціни постачань російського газу за нафтовою прив'язкою на біржові ціни (в 2021 році PGNiG попросила змінити й цей порядок визначення ціни). Згідно з даними ФАС Росії, в 2021 році розрахункова ціна експорту газу "Газпрому" за нафтовою прив'язкою становила $240 за тисячу кубометрів, тоді як середня ціна на хабі TTF склалася на рівні $560.

Автори сайту наводять поширені думки про помилки енергетичної політики країни й намагаються їх оскаржувати, називаючи "міфами". Так, вони відкидають припущення, що якби Польща закуповувала більше газу в Росії, ціни були б нижчими. Експерти також не змогли не згадати Угорщину, яка отримує газ у "Газпрому" за найвигіднішою ціною в Європі.

На все це автори відповідають, що ціна на газ у країні формується на Польській енергетичній біржі у Варшаві, котирування на якій реагують на ціни на інших майданчиках Європи - насамперед Німеччини та Нідерландів. У регіонах Польщі, де здійснюється власний видобуток, ціна газу також не може бути нижчою, тому що ціна газу, що видобувається в країні, прив'язана до ціни імпортного, наголошується в тексті.

Сайт ділиться з польськими громадянами численними порадами заощадження газу: готувати в духовці або пароварці одночасно дві страви на різних рівнях; кип'ятити неповний чайник, а стільки води, скільки потрібно; регулярно очищувати накип; використовувати каструлі або сковорідки меншого розміру під час розігріву їжі; не затуляти радіатори опалення шторами та меблями.