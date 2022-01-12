Кабмін обмежив націнку ще на 9 "соціальних" продуктів харчування до кінця карантину

Кабінет Міністрів України доповнив список товарів з обмеженою максимальною 10-відсотковою націнкою при роздрібній торгівлі крупою гречаною, цукром-піском, борошном пшеничним найвищого ґатунку та вермішеллю з нього, молоком пастеризованим жирністю 2,5%, олією соняшниковою, яйцями курячими категорії С1, тушкою курячою і маслом вершковим жирністю 72,5%.

Відповідну постанову, що розширює список продуктів харчування, роздрібна надбавка при продажу яких не може перевищувати 10% від їхньої оптової відпускної ціни, уряд затвердив на засіданні 12 січня.

Фіксація націнки впроваджується до кінця карантину, спричиненого пандемією COVID-19.

Кабмін у грудні 2021 року заборонив встановлювати аналогічну роздрібну націнку понад 10% на хліб житньо-пшеничний і батон.

Згідно з текстом затвердженої урядом постанови, максимальна роздрібна націнка на зазначені продукти встановлюється на рівні не більше ніж 10% від оптово-відпускної ціни з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних послуг, послуг із підготовки, обробки, пакування та інших послуг, пов'язаних із реалізацією кінцевому споживачеві.

"Реалізація проекту постанови дасть змогу стабілізувати цінову ситуацію на основні продукти харчування в умовах поширення в Україні гострої респіраторної хвороби COVID-19", - ідеться в пояснювальній записці до документа.

Як повідомлялося, Кабмін постановою №1432 від 30 грудня 2021 року вніс батон і соняшникову олію до переліку харчових продуктів, подорожчання яких мають заздалегідь декларувати суб'єкти господарювання, що реалізовують їх, а також заборонив встановлювати націнку на хліб житньо-пшеничний і батон понад 10%.