Економіка

11:28 12.01.2022

Поява державіакомпанії дасть авіаринку України більший доступ до необхідних авіації рішень, вважають у "МАУ"

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Поява державіакомпанії дасть авіаринку України більший доступ до необхідних авіації рішень, вважають у "МАУ"

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) вважає позитивним чинником велику увагу з боку держави до авіагалузі.

"Можливо, під час роботи державіакомпанії держава більше познайомиться з тими умовами, у яких працюють українські авіакомпанії... як акціонер. Знаєте, своя сорочка завжди ближча до тіла – відповідно ринок матиме більший доступ до рішень, які потрібні авіації", - заявив СЕО авіакомпанії Євген Дихне в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він також наголосив, що наразі важко оцінювати потенційну конкуренцію з компанією, якої поки що немає. Водночас "МАУ", за словами СЕО компанії, дуже добре підготовлена до конкуренції на авіаринку.

"Не знаю, як складатиметься доля нової авіакомпанії... Але той факт, що держава на сьогодні стільки уваги приділяє авіації, ми безумовно розглядаємо як позитив", - зазначив Дихне.

Як повідомлялося, у грудні 2021 року національний авіаперевізник АТ "Українські національні авіалінії" (UNA, ЮНА) зареєстрував у Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку дебютний випуск акцій на 500 млн грн номіналом по 10 грн.

Передбачається, що власником пакета стане Міністерство інфраструктури.

З ідеєю національної авіакомпанії ЮНА виступив президент України Володимир Зеленський.

Верховна Рада раніше у грудні прийняла правки до держбюджету-2021, якими, зокрема, виділила 500 млн грн на формування статутного капіталу національного авіаперевізника.

Кабінет Міністрів наприкінці грудня 2021 року затвердив порядок формування статутного капіталу ЮНА, дозволивши, зокрема, спрямувати статутний капітал на придбання цивільної авіакомпанії (або частки у ній).

Як раніше анонсувало Мінінфраструктури, флот національного перевізника України до 2026 року налічуватиме до 20 літаків. Перший рейс заплановано вже на 2022 рік.

Теги: #дихне #авіакомпанія
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