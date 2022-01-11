Світовий банк погіршив прогноз зростання світового ВВП у 2022 році до 4,1%

Світовий ВВП у 2022 році зросте на 4,1%, йдеться у січневому огляді Світового банку (СБ) "Перспективи світової економіки" (Global Economic Prospects, GEP).

У червні СБ очікував зростання світового ВВП на 4,3%.

Погіршення прогнозу відображає спалахи COVID-19, скорочення бюджетних стимулів і проблеми з поставками, що зберігаються, йдеться в повідомленні СБ.

"Наступного року прогнозується повернення обсягів виробництва та інвестицій у країнах з розвиненою економікою до рівня, що існував до пандемії, проте в країнах з ринком, що формується, і країнах, що розвиваються, вони залишаться помітно нижче", - зазначають експерти банку.

Оцінку підйому глобального ВВП у 2021 році знижено на 0,1 процентного пункту порівняно з червневим прогнозом, до 5,5%. Це найвищі пострецесійні темпи підвищення за 80 років.

Уповільнення зростання прогнозується у більшості найбільших економік світу. Зокрема в США, як очікується, зростання у поточному році сповільниться до 3,7% з 5,6% у 2021 році, у Китаї – до 5,1% з 8%, у єврозоні – до 4,2% з 5 2%.

Тим часом ВВП Індії, згідно з новим прогнозом, зросте на 8,7% після очікуваного підйому на 8,3% у 2021 році.

Знижувальні ризики для прогнозу зростання світової економіки включають повернення пандемії, подальші перебої в поставках, дестабілізацію інфляційних очікувань, несподівані фінансові стреси і можливі кліматичні катастрофи, зазначають аналітики СБ.

Крім того, влада економік стикається з проблемами підвищеного інфляційного тиску та обмежених можливостей бюджетів. У довгостроковій перспективі цим країнам необхідно буде провести реформи, спрямовані на зниження залежності від цін на сировинні товари, скорочення нерівності та підвищення готовності до криз, йдеться у доповіді.

Президент групи Світового банку Девід Мелпас у своєму зверненні під час презентації доповіді також вказав на низку інших проблем, включно з масовим виходом людей зі складу робочої сили в США, високий рівень запозичень з боку урядів розвинених країн, що знижує обсяг доступних коштів для інших держав і проблеми малого бізнесу.

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