Франція виступає за атомну енергію, зокрема з геополітичних причин

Президент Франції Емманюель Макрон висловився за підтримку мирного атома, зокрема з геополітичних міркувань.

"Атомна енергія потрібна з причин, пов'язаних із захистом клімату, а також з причин геополітичного характеру", - сказав він на спільній пресконференції в Парижі з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Макрон пояснив, що мирний атом, на його думку, є реальною альтернативою вугілля та газу.

Щодо останнього президент наголосив, що у Європі "його або більше не видобувають, або - скорочують видобуток".