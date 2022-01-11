Економіка

20:26 11.01.2022

Франція виступає за атомну енергію, зокрема з геополітичних причин

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Франція виступає за атомну енергію, зокрема з геополітичних причин

Президент Франції Емманюель Макрон висловився за підтримку мирного атома, зокрема з геополітичних міркувань.

"Атомна енергія потрібна з причин, пов'язаних із захистом клімату, а також з причин геополітичного характеру", - сказав він на спільній пресконференції в Парижі з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Макрон пояснив, що мирний атом, на його думку, є реальною альтернативою вугілля та газу.

Щодо останнього президент наголосив, що у Європі "його або більше не видобувають, або - скорочують видобуток".

 

 

Теги: #президент #франція #атом
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