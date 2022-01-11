Економіка

13:01 11.01.2022

Енергосистема України має необхідний ресурс для забезпечення зростання споживання е/е – глава Міненерго

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Енергосистема України має необхідний ресурс для забезпечення зростання споживання е/е – глава Міненерго

Енергосистема України збалансована та має необхідний запас потужності для забезпечення зростання споживання електроенергії в опалювальному сезоні 2021-2022 років, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Система збалансована та забезпечена необхідним ресурсом. Для прикладу, якщо вчора споживання е/е було 22,6 тис. МВт, то за такого споживання ми маємо дуже суттєвий резерв потужності: атомної генерації понад 1 тис. МВт, теплової – близько 500 МВт, ГЕС - близько 2 тис. МВт. Необхідний запас потужності є", - сказав глава Міненерго під час брифінгу в Києві у вівторок.

Він також зазначив, що другий місяць поспіль відбувається стійке накопичення вугілля на складах ТЕС, обсяг якого на 11 січня сягнув 714 тис. тонн, що майже на 200 тис. тонн більше за показник на таку саму дату грудня 2021 року.

"Це забезпечується диверсифікацією джерел постачання через блокаду з боку Російської Федерації та ритмічністю постачань морем, і ми будемо забезпечені вугіллям протягом усього опалювального сезону", - запевнив міністр.

Галущенко також звернув увагу, що за зростання споживання електроенергії приблизно на 6% порівняно з минулим опалювальним сезоном на стільки ж знижується споживання газу.

Теги: #міненерго #електроенергія #енергосистема #галущенко
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