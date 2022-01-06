Вивезення з Казахстану рогатої худоби, картоплі та моркви тимчасово заборонено

Казахстан запроваджує тимчасову заборону на вивезення великої та дрібної рогатої худоби, картоплі та моркви для стабілізації цін на соціально значущі продовольчі товари, повідомила у четвер прес-служба уряду республіки.

"З метою стабілізації цін на соціально значущі продовольчі товари, зокрема яловичину, баранину, картоплю та моркву, встановлено заборону на вивезення за кордон великої та дрібної рогатої худоби - на шість місяців, картоплі та моркви - на три місяці", - йдеться в інформації уряду.

Крім цього, найближчим часом буде запроваджено тимчасовий на 180 днів мораторій на підвищення тарифів на регульовані комунальні послуги: водопостачання, водовідведення, теплопостачання, газопостачання та електропостачання.

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести у всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися сутички протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Зранку 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд.

У країні запроваджено режим надзвичайного стану.