Економіка

09:45 06.01.2022

Перші 60 вагонів вугілля з РФ поставили для Луганської ТЕС

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Перші 60 вагонів вугілля з РФ поставили для Луганської ТЕС

Представник української делегації у ТКГ із Донбасу Вікторія Страхова повідомила, що в Україну поставили перші 60 вагонів вугілля для Луганської ТЕС.

"Перші 60 вагонів вугілля для Луганської ТЕС зайшли в Україну. Тепер можна бути впевненою, що місто Щастя та прилеглі населені пункти будуть щасливими хоча б у плані тепла", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Раніше Страхова повідомляла, що через особливості логістичного розміщення Луганської ТЕС постачання енергетичного вугілля туди можливе тільки з РФ, зокрема це стосується антрациту з Ростовської області. Оскільки імпорт антрациту з РФ квотується, Страхова порушила питання пріоритетності квот для ЛуТЕС.

Стабільна робота ЛуТЕС не тільки забезпечує теплом та електроенергією жителів Луганської області, а й заживлює Попаснянський водоканал, який забезпечує водою жителів з обох боків лінії розмежування.

Як повідомлялося, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус повідомив, що Росія з 1 листопада 2021 року зупиняє постачання енергетичного вугілля в Україну. "Йдеться про вугілля марки А (антрацит) і П (пісний). За його словами, вугілля цих марок завозили ДТЕК, "Донбасенерго", а також "Технова", що об'єднує Дарницьку, Сумську та Чернігівську ТЕЦ.

Теги: #вугілля #луганська_тес
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