Україна завершила 2021 рік із рекордним показником експорту товарів - $68 млрд

Україна завершила 2021 рік із рекордним показником експорту - $68,24 млрд порівняно з $49,2 млрд грн у 2020-му, повідомила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Маємо рекордний результат українського експорту товарів за 2021 рік - $68,24 млрд! Попередні показники такого рівня Україна мала у 2011-му ($68,39 млрд) та у 2012 роках ($68,81 млрд). Проте тоді у статистиці не було сумної ремарки - "крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях", - написала Свириденко у Facebook у середу.

При цьому товарообіг у 2021 році становить $141,54 млрд, що на 36,71% більше порівняно з показником 2020 року, додала вона.

Як повідомляв Держстат, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами України у 2020 році становить $0,26 млрд, що у 14,4 раза менше, ніж у 2019 році, і пов'язано з падінням дефіциту у торгівлі товарами у 2,2 раза - до $4,88 млрд.