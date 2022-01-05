Економіка

20:12 05.01.2022

Україна завершила 2021 рік із рекордним показником експорту товарів - $68 млрд

1 хв читати
Україна завершила 2021 рік із рекордним показником експорту товарів - $68 млрд

Україна завершила 2021 рік із рекордним показником експорту - $68,24 млрд порівняно з $49,2 млрд грн у 2020-му, повідомила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Маємо рекордний результат українського експорту товарів за 2021 рік - $68,24 млрд! Попередні показники такого рівня Україна мала у 2011-му ($68,39 млрд) та у 2012 роках ($68,81 млрд). Проте тоді у статистиці не було сумної ремарки - "крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях", - написала Свириденко у Facebook у середу.

При цьому товарообіг у 2021 році становить $141,54 млрд, що на 36,71% більше порівняно з показником 2020 року, додала вона.

Як повідомляв Держстат, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами України у 2020 році становить $0,26 млрд, що у 14,4 раза менше, ніж у 2019 році, і пов'язано з падінням дефіциту у торгівлі товарами у 2,2 раза - до $4,88 млрд.

Теги: #експорт #мінекономіки
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:25 04.01.2022
Українці витратили понад 700 млн грн з виплачених 6 млрд грн "президентської тисячі" – Мінекономіки

Українці витратили понад 700 млн грн з виплачених 6 млрд грн "президентської тисячі" – Мінекономіки

14:02 30.12.2021
Мінекономіки змінило умови проведення аукціонів із приватизації спиртової галузі

Мінекономіки змінило умови проведення аукціонів із приватизації спиртової галузі

14:01 28.12.2021
Перша віце-прем'єр-міністр - міністр економіки: Уточнений прогноз ВВП більш стриманий і становить 3,6%

Перша віце-прем'єр-міністр - міністр економіки: Уточнений прогноз ВВП більш стриманий і становить 3,6%

13:05 28.12.2021
Мінекономіки поточного тижня очікує перших заявок щодо підтримки інвестнянь - Свириденко

Мінекономіки поточного тижня очікує перших заявок щодо підтримки інвестнянь - Свириденко

12:05 28.12.2021
Глава Мінекономіки анонсувала масштабну реформу щодо держкомпаній у 2022 році

Глава Мінекономіки анонсувала масштабну реформу щодо держкомпаній у 2022 році

10:00 28.12.2021
Мінекономіки прогнозує зростання ВВП у 2022 році 3,6% - перший віце-прем'єр

Мінекономіки прогнозує зростання ВВП у 2022 році 3,6% - перший віце-прем'єр

16:40 22.12.2021
Українська воднева рада та ІВЕ НАНУ представили проект Водневої стратегії України

Українська воднева рада та ІВЕ НАНУ представили проект Водневої стратегії України

11:37 30.11.2021
Мінекономіки України: Рівень тіньової економіки за I півріччя 2021 р. залишився незмінним - 31% ВВП

Мінекономіки України: Рівень тіньової економіки за I півріччя 2021 р. залишився незмінним - 31% ВВП

19:21 26.11.2021
Оператори ГТС, ПСГ та "Нафтогаз" приєдналися до проекту з виробництва та експорту водню до ЄС

Оператори ГТС, ПСГ та "Нафтогаз" приєдналися до проекту з виробництва та експорту водню до ЄС

11:35 22.11.2021
Україна від початку 2021/22 МР експортувала 23,77 млн тонн зернових та зернобобових

Україна від початку 2021/22 МР експортувала 23,77 млн тонн зернових та зернобобових

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нерезиденти сьогодні зберігають у ПСГ України майже 600 млн куб. м газу – глава Міненерго

США готові сприяти Україні у стабільності постачання ядерного палива та інших енергоресурсів

Інфляція в сировинній продовольчій групі товарів у 2022 р. може становити до 20% і потребуватиме антикризових заходів

Доходи держбюджету-2021 перевиконано на 1,8% - Держказначейство

Рішення уряду зобов'язати приватників продавати 20% видобутого газу на біржі суперечать законодавству - АГКУ

ОСТАННЄ

Закупівлі тролейбусів українськими містами в 2021 році скоротилися майже вдвічі

Герус пропонує розширити повноваження держави щодо втручання в роботу ринку газу в умовах кризи

Росія, як і раніше, блокує постачання енерговугілля з Казахстану для "Центренерго" – глава Міненерго

Нерезиденти сьогодні зберігають у ПСГ України майже 600 млн куб. м газу – глава Міненерго

Державні "Миколаїв-" та "Хмельницькобленерго" продають "Енергоатому" енергозбути за 105,2 млн грн та 69,8 млн грн, міноритарії проти

НБУ спростував інформацію нардепа Бужанського про зупинення роботи Фабрики банкнотного паперу та Банкнотно-монетного двору

Укрзалізниця" додала понад 1,5 тис. місць на 11 популярних напрямків на свята

США готові сприяти Україні у стабільності постачання ядерного палива та інших енергоресурсів

Мінцифри запустило в "Дії" push-повідомлення про перевірку кредитної історії

Інфляція в сировинній продовольчій групі товарів у 2022 р. може становити до 20% і потребуватиме антикризових заходів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА