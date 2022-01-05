Економіка

19:58 05.01.2022

Закупівлі тролейбусів українськими містами в 2021 році скоротилися майже вдвічі

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Закупівлі тролейбусів українськими містами в 2021 році скоротилися майже вдвічі

Українські міста у 2021 році закупили 170 тролейбусів (серед них лише три вживані), що майже вдвічі менше, ніж у 2020 році, коли було придбано 337 машин (зокрема п'ять б/в), повідомив AllTransUA у Facebook.

Згідно з повідомленням, таке падіння продажу може бути спричинене тим, що на 2021 рік переважно довелося завершення постачань 2020 року (в рамках програм оновлення парку тролейбусів за кошти міжнародних фінансових організацій – ІФ), а нові постачання до Херсона та Миколаєва почалися лише наприкінці року, а також загалом завершенням першої хвилі кредитних програм ЄБРР та ЄІБ.

Лідирував у закупівлях тролейбусів Харків, який, крім Богданов Т701 за кредитними програмами МФО, отримував замовлені в лізинг тролейбуси PTS-12 броварського виробника "Політехносервіс" (у білоруських кузовах МАЗ-203) - сумарно 59 тролейбусів. Далі йдуть Миколаїв, Полтава, Суми, Житомир, Луцьк, які тролейбуси закуповували за кошти МФО.

У структурі фінансування закупівлі за рахунок програм МФО склали 68% машин, а лізинг застосовувався лише у Харкові та становив 22%. Бюджетні закупівлі становили лише 9% – за кошти місцевих бюджетів цього року купували тролейбуси лише Чернігів (Еталон Т12110) та Вінниця (PTS-12 з доскладанням на потужностях міського оператора громадського транспорту).

Крім цього, вперше застосовувалося фінансування з держбюджету - за його рахунок для Сєверодонецька придбано три тролейбуси Дніпро Т203 (у білоруських кузовах).

У структурі постачання нових тролейбусів продовжували домінувати (54%) тролейбуси з білоруських машинокомплектів – PTS-12 та Дніпро Т203, зібрані на базі кузовів МАЗ та АКСМ-321(D), зібрані на підприємстві БКМ-Україна з машинокомплектів виробництва Білкомунмаш. Минулого року частка цих машин становила майже 70%.

"Богдан" виготовив 71 тролейбус (43%) - майже стільки ж, як у 2020 році, ще 2% всіх продаж припало на тролейбуси "Еталон".

Три вживані низькопідлогові тролейбуси Skoda 24Tr поставлені в Тернопіль.

AllTransUA також проаналізував ринок трамвайних вагонів минулого року, який, за їх даними, не став переломним для цього ринку (поставлено 55 трамваїв проти 39 роком раніше), продовживши тенденції останніх кількох років, коли деякі міста купували вживану техніку, деякі будували нові вагони з використанням кузовів і старих візків, а деякі купували невелику кількість сучасних вагонів.

Минулого року лідером закупівель, як і у 2019 році, став Дніпро, який отримав 20 б/в вагонів Tatra T4 з Лейпцигу – загалом у Дніпрі таких вагонів понад 60, з них в експлуатацію ввели близько 50.

Запоріжжя на додаток до раніше куплених шести вагонів придбало ще 12 зчленованих трамвайних вагонів Tatra KT4 з Берліна та три кузови Т3-КВП із низькою підлогою.

Також на базі нових кузовів та старих візків будували вагони в Одесі – 4 односекційні та 1 трисекційні.

"Цього року вперше за кілька років маємо у статистиці значну кількість нових вагонів (14 од.) – завдяки поставкам польських вагонів Pesa, українських "Електрон" і "Татра-Південь" до Києва та вагонів "Електрон" – до Львова. Вагони Pesa та один вагон "Електрон" надійшли до Києва у рамках виконання контрактів 2020 року за бюджетні кошти, а вагони "Татра-Південь" до Києва та Електрону до Львова поставляються в рамках кредитних програм МФО", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, до Києва в рамках договору буде поставлено 20 вагонів "Татра-Південь" (з них три поставлено цього року), а до Львова – 10 вагонів "Електрон" (поставлено три).

AllTransUA зазначає, що поточного року статистика поставок нових трамваїв може істотно покращитися за рахунок надходження вагонів, що залишилися, до Києва і Львова, а також поставок у Дніпро (за рахунок обласного бюджету) і Кривого Рогу (за рахунок МФО), і очікуваного просування закупівель вагонів для Одеси із фінансуванням МФО.

Як повідомлялося, IFC надає Кривому Рогу кредит на EUR13,7 млн на придбання 15 трамвайних вагонів і реконструкцію близько 1 км колій.

Дніпро у листопаді поточного року оголосив тендер на закупівлю 18 трамвайних вагонів на 1,2 млрд грн, і, за інформацією на ProZorro, пропозиції подали швейцарська Stadler Bussnang AG, компанії "Татра-Юг", Торговий дім "УКВЗ-Україна" та "БКМ" -Україна". Наразі очікуються рішення тендерної комісії про допуск їх до аукціону.

Як повідомлялося з посиланням на дані AllTransUA, у 2020 році закупівлі тролейбусів українськими містами збільшилися на 72% - до 337 од., а трамваїв було поставлено 39 од. проти 40 од. у 2019 році (з них 30 уживаних).

 

Теги: #електротранспорт #ринок
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