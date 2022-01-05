Державні "Миколаїв-" та "Хмельницькобленерго" продають "Енергоатому" енергозбути за 105,2 млн грн та 69,8 млн грн, міноритарії проти

Позачергові збори акціонерів державних операторів систем розподілу (ОСР) в особі АТ "Миколаївобленерго" та АТ "Хмельницькобленерго" 29 грудня минулого року ухвалили рішення про продаж держпідприємству "НАЕК "Енергоатом" 100-відсоткових часток у своїх електропостачальних компаніях.

Як повідомили обидва оператори в системі розкриття інформації SMIDA, компанії уклали з "Енергоатомом" відповідні договори купівлі-продажу часток у розмірі 100% у статутних капіталах своїх ТОВ "Миколаївська електропостачальна компанія" і ТОВ "Хмельницькенергозбут" відповідно - 6 грудня і 10 листопада 2021 року.

Таке рішення компанії ухвалили на виконання ч. 2 ст. 47 закону "Про ринок електричної енергії", згідно з яким оператору системи розподілу забороняється мати у власності або в управлінні частки у статутному капіталі суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність із виробництва та/або передання та/або постачання електричної енергії.

Згідно з попереднім рішенням наглядової ради "Миколаївобленерго" від 24 березня 2021 року, було затверджено ринкову (справедливу) вартість частки товариства розміром 100% у статутному капіталі ТОВ "Миколаївська електропостачальна компанія", визначену ТОВ "КГ "Аналітик-Капітал", на суму 105,166 млн грн.

Відповідно, ринкову вартість частки "Хмельницькобленерго" у статутному капіталі ТОВ "Хмельницькенергозбут", визначену суб'єктом оціночної діяльності, було затверджено рішенням зборів акціонерів товариства від 29 грудня у розмірі 69,787 млн грн.

У свою чергу недержавні міноритарні акціонери "Миколаївобленерго" та "Хмельницькобленерго" проголосували на зборах акціонерів 29 грудня проти продажу "Енергоатому" електропостачальних компаній, що належать своїм ОСР.

Під час зборів акціонерів "Миколаївобленерго" проголосували "проти" 43 млн 742,784 тис. акцій, або 28,25% загальної кількості зареєстрованих для участі акцій у розмірі 154 млн 790,790 тис. штук.

Відповідно, на зборах акціонерів "Хмельницькобленерго" "проти" аналогічного рішення виступили 20,17% голосів акціонерів за 72,18% "за" від загальної кількості зареєстрованих для участі 97,68% акцій товариства.