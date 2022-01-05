Економіка

15:30 05.01.2022

Державні "Миколаїв-" та "Хмельницькобленерго" продають "Енергоатому" енергозбути за 105,2 млн грн та 69,8 млн грн, міноритарії проти

2 хв читати
Державні "Миколаїв-" та "Хмельницькобленерго" продають "Енергоатому" енергозбути за 105,2 млн грн та 69,8 млн грн, міноритарії проти

Позачергові збори акціонерів державних операторів систем розподілу (ОСР) в особі АТ "Миколаївобленерго" та АТ "Хмельницькобленерго" 29 грудня минулого року ухвалили рішення про продаж держпідприємству "НАЕК "Енергоатом" 100-відсоткових часток у своїх електропостачальних компаніях.

Як повідомили обидва оператори в системі розкриття інформації SMIDA, компанії уклали з "Енергоатомом" відповідні договори купівлі-продажу часток у розмірі 100% у статутних капіталах своїх ТОВ "Миколаївська електропостачальна компанія" і ТОВ "Хмельницькенергозбут" відповідно - 6 грудня і 10 листопада 2021 року.

Таке рішення компанії ухвалили на виконання ч. 2 ст. 47 закону "Про ринок електричної енергії", згідно з яким оператору системи розподілу забороняється мати у власності або в управлінні частки у статутному капіталі суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність із виробництва та/або передання та/або постачання електричної енергії.

Згідно з попереднім рішенням наглядової ради "Миколаївобленерго" від 24 березня 2021 року, було затверджено ринкову (справедливу) вартість частки товариства розміром 100% у статутному капіталі ТОВ "Миколаївська електропостачальна компанія", визначену ТОВ "КГ "Аналітик-Капітал", на суму 105,166 млн грн.

Відповідно, ринкову вартість частки "Хмельницькобленерго" у статутному капіталі ТОВ "Хмельницькенергозбут", визначену суб'єктом оціночної діяльності, було затверджено рішенням зборів акціонерів товариства від 29 грудня у розмірі 69,787 млн грн.

У свою чергу недержавні міноритарні акціонери "Миколаївобленерго" та "Хмельницькобленерго" проголосували на зборах акціонерів 29 грудня проти продажу "Енергоатому" електропостачальних компаній, що належать своїм ОСР.

Під час зборів акціонерів "Миколаївобленерго" проголосували "проти" 43 млн 742,784 тис. акцій, або 28,25% загальної кількості зареєстрованих для участі акцій у розмірі 154 млн 790,790 тис. штук.

Відповідно, на зборах акціонерів "Хмельницькобленерго" "проти" аналогічного рішення виступили 20,17% голосів акціонерів за 72,18% "за" від загальної кількості зареєстрованих для участі 97,68% акцій товариства.

Теги: #енергоатом #обленерго
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:34 24.12.2021
"Енергоатом" може надати ДП "Укрвугілля" безвідсоткову поворотну фіндопомогу у розмірі 600 млн грн на 1 рік

"Енергоатом" може надати ДП "Укрвугілля" безвідсоткову поворотну фіндопомогу у розмірі 600 млн грн на 1 рік

07:56 23.11.2021
В "Енергоатомі" заявили про хакерську атаку на офіційний сайт компанії

В "Енергоатомі" заявили про хакерську атаку на офіційний сайт компанії

11:09 22.11.2021
Westinghouse і "Енергоатом" підписали дві угоди про початок реалізації проектів із будівництва двох енергоблоків на ХАЕС

Westinghouse і "Енергоатом" підписали дві угоди про початок реалізації проектів із будівництва двох енергоблоків на ХАЕС

14:39 20.11.2021
Стабільно працюючи для населення та промисловості України, Енергоатом дає старт новому етапу розвитку вітчизняної атомної енергетики

Стабільно працюючи для населення та промисловості України, Енергоатом дає старт новому етапу розвитку вітчизняної атомної енергетики

12:24 20.10.2021
В Україні до 2030 р. може з'явитися малий модульний реактор - глава "Енергоатома"

В Україні до 2030 р. може з'явитися малий модульний реактор - глава "Енергоатома"

20:31 01.10.2021
"Енергоатом" може взяти "СхідГЗК" в управління як альтернативу приєднанню

"Енергоатом" може взяти "СхідГЗК" в управління як альтернативу приєднанню

14:00 17.09.2021
Уже в 2050-х роках Україні знадобиться 15 нових атомних енергоблоків - глава "Енергоатому" про меморандум з Westinghouse

Уже в 2050-х роках Україні знадобиться 15 нових атомних енергоблоків - глава "Енергоатому" про меморандум з Westinghouse

14:27 10.09.2021
"Енергоатом" розраховує на товарний кредит від фінустанов США для будівництва блоку Westinghouse - Котін

"Енергоатом" розраховує на товарний кредит від фінустанов США для будівництва блоку Westinghouse - Котін

18:16 31.08.2021
"Енергоатом" і Westinghouse Electric підписали меморандум про будівництво п'яти блоків АЕС в Україні на суму до $30 млрд

"Енергоатом" і Westinghouse Electric підписали меморандум про будівництво п'яти блоків АЕС в Україні на суму до $30 млрд

13:23 20.08.2021
"Енергоатом" повністю підготував ЦСВЯП до експлуатації, очікує дозволу ДІЯРУ найближчими днями - Котін

"Енергоатом" повністю підготував ЦСВЯП до експлуатації, очікує дозволу ДІЯРУ найближчими днями - Котін

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нерезиденти сьогодні зберігають у ПСГ України майже 600 млн куб. м газу – глава Міненерго

США готові сприяти Україні у стабільності постачання ядерного палива та інших енергоресурсів

Інфляція в сировинній продовольчій групі товарів у 2022 р. може становити до 20% і потребуватиме антикризових заходів

Доходи держбюджету-2021 перевиконано на 1,8% - Держказначейство

Рішення уряду зобов'язати приватників продавати 20% видобутого газу на біржі суперечать законодавству - АГКУ

ОСТАННЄ

Росія, як і раніше, блокує постачання енерговугілля з Казахстану для "Центренерго" – глава Міненерго

Нерезиденти сьогодні зберігають у ПСГ України майже 600 млн куб. м газу – глава Міненерго

НБУ спростував інформацію нардепа Бужанського про зупинення роботи Фабрики банкнотного паперу та Банкнотно-монетного двору

Укрзалізниця" додала понад 1,5 тис. місць на 11 популярних напрямків на свята

США готові сприяти Україні у стабільності постачання ядерного палива та інших енергоресурсів

Мінцифри запустило в "Дії" push-повідомлення про перевірку кредитної історії

Інфляція в сировинній продовольчій групі товарів у 2022 р. може становити до 20% і потребуватиме антикризових заходів

Середня ціна 1 кв. м в новобудовах Києва в січні-2022 становить 35 тис. грн – "ЛУН"

Українці витратили понад 700 млн грн з виплачених 6 млрд грн "президентської тисячі" – Мінекономіки

Доходи держбюджету-2021 перевиконано на 1,8% - Держказначейство

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА