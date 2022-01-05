Економіка

10:21 05.01.2022

Укрзалізниця" додала понад 1,5 тис. місць на 11 популярних напрямків на свята

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Укрзалізниця" додала понад 1,5 тис. місць на 11 популярних напрямків на свята

"Укрзалізниця" додала в продаж 1650 квитків на найпопулярніші напрямки, реагуючи на підвищений попит пасажирів на поїзди 5 січня, повідомила компанія в Telegram-каналі ввечері 4 січня.

Додаткові квитки з'явилися на напрямках із Києва та Харкова - додатково 750 місць у Карпатському напрямку, зокрема до Львова; на Донецькому та Дніпровському напрямках – 150 місць у західному напрямку.

На одеському напрямку з'явилося 240 додаткових місць у Карпати.

Із Києва на Донецький, Дніпровський, Одеський і південний напрямки й назад - до 500 додаткових місць.

Крім того, додано вагони в поїзд №102/101 Київ-Херсон і №20/19 Київ-Попасна з Києва 9 і 11 січня, назад 10 і 12 січня.

Згідно з даними УЗ, у новорічно-різдвяний період подорожі залізницею обрали вже понад мільйон українців.

 

Теги: #пасажиропотік #укрзалізниця #поїзди
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