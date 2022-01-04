Економіка

13:46 04.01.2022

Проблему подорожчання продуктів для малозабезпечених верств населення можна вирішити через виплати за аналогією з "єПідтримкою" - думка

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Проблему подорожчання продуктів для малозабезпечених верств населення можна вирішити через виплати за аналогією з "єПідтримкою" - думка

Рекордне зростання цін на енергоресурси у 2022 році позначиться на цінах на продукти харчування, що стане викликом, насамперед, для незахищених верств населення, цю проблему можна розв'язати через дотації та виплати таким категоріям громадян через застосунок "Дія", вважають експерти.

"Проблему вирішувати, звісно, треба. Я прихильник її вирішення через дотації та виплати соціально незахищеним верствам населення. Тисяча гривень через "Дію" - чудовий інструмент", - сказав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Як написав у Facebook колишній перший заступник міністра економіки, керівник із політичних питань Київської школи економіки (КШЕ, KSE) Павло Кухта, аналогічно до держпрограми "єПідтримка", в рамках якої вакциновані українці отримали 1 тис. грн під конкретні витрати, можна реалізувати програму підтримки населення в умовах подорожчання продуктів.

"Для людей зростання цін на їжу болючіше навіть за зростання тарифів. Понад 40% витрати середньої української сім'ї - це саме продукти. Для бідних верств населення ця цифра може сягати 60% і більше. Негативні соціальні наслідки подорожчання їжі очевидні - і з ними треба боротися", - зазначив Кухта.

"Працювати це має так: держава надає певну суму віртуальних грошей через застосунок "Дія" або (для тих, хто не має застосунку) у вигляді умовних чеків, які бізнес, отримавши від покупців, потім може обміняти на гроші від держави. Ці віртуальні гроші можна витратити тільки на продовольство. Надавати гроші треба тільки людям із рівнем доходів, нижчим за встановлений поріг. І завдяки цьому інструменту держава безпосередньо підтримає тих, хто особливо постраждає від подорожчання продуктів", - пояснив експерт.

На думку Кухти, для стримування зростання цін держава також може використати тимчасове запровадження нульової ставки податку на додану вартість (ПДВ) для продуктів харчування.

"Ставку ПДВ можна тимчасово, на один рік, встановити на рівні 0% на ключові для українців продукти. Оскільки ПДВ завжди закладається в ціну, це різко знизить ціни на такі продукти", - пояснив Кухта.

Водночас Гетманцев вважає таку ідею нераціональною.

"Ідея впливу на ціноутворення зниженням ставок податку на споживання не нова. Це робоча ідея в "білих" економіках, де всі платять податки. В нашій економіці, яка, як відомо, перебуває на 50% у тіні, зниження ставки не матиме ефекту. "Білий" виробник конкурує з "чорним", який не платить податків зовсім або здебільшого", - зазначив депутат.

"Ціна на товари визначається і "чорним", і "білим" ринком. Зниження податку на "чорний" ринок не вплине ніяк, і різниця в податку опиниться не в кишені споживача, а в кишені одного з виробників в ланцюжку. Крім того, навіть за найкращого результату ефект розмазується тонким шаром і на багатих, і на бідних. Це неправильно", - прокоментував Гетманцев.

Теги: #тарифи #дія #гетманцев #єпідтримка
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