Економіка

11:15 04.01.2022

Скасування мораторію за відсутності ринку обігу деревини просто спростить вивіз лісу-кругляку - Стефанішина

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Скасування мораторію за відсутності ринку обігу деревини просто спростить вивіз лісу-кругляку - Стефанішина

 Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що відсутність ринку обігу деревини, при скасуванні мораторію на експорт, просто спростить вивіз лісу-кругляку.

"Ми його виконуємо поступово. Звісно, рішення арбітражу передбачає скасування закону, який впроваджує мораторій, але містить ще декілька важливих елементів. Зокрема, рішення арбітражної панелі встановило, що в Україні взагалі немає політики у сфері лісового господарства як такої. Тому першим етапом у виконанні рішення було ухвалення у першому читанні законопроекту "Про ринок деревини", - сказала Стефанішина в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про невиконання Україною рішення арбітражу.

Віце-прем'єр зазначила, що рішення про відміну мораторію не може бути просто ухвалено без формування певної системи.

"В екологічному комітеті, Міністерстві екології готуються відповідні законодавчі ініціативи. Спочатку мають бути ухвалені законодавчі та підзаконні акти, що регулюють екологічну складову та захист лісів, а тоді вже можна говорити про відміну мораторію. Таку комунікацію ми ведемо і з європейською стороною", - додала вона.

Стефанішина заявила, що не в захваті від того, що Україна не можемо зробити будь-яких швидких кроків, оскільки ситуація, що склалася, справді створює певну напругу.

"Але це та ситуація, коли ми можемо виконати рішення міжнародних арбітражних інституцій лише відстоявши внутрішні інтереси, важливі у цій галузі", - констатувала вона.

На запитання, чи не створить затягування з виконанням рішення арбітражу негативного образу навколо України, Стефанішина відповіла, що Україна офіційно визнала та підтвердила, що забезпечить виконання рішення арбітражної панелі.

"Тобто, в наших офіційних переговорах немає позиції про те, що ми не виконуємо рішення. Ми представили бачення того, як це має бути і розуміємо, що виконання цього рішення відбуватиметься поетапно. Треба розуміти, що відсутність ринку обігу деревини, при скасуванні мораторію, просто спростить вивіз необробленої деревини. Звісно, мені хотілося б, щоб ми виконали рішення арбітражу швидше, але в цій ситуації національний інтерес має бути збережений, і послідовність кроків важливіша за швидкість", - заявила віце-прем'єр.

Як повідомлялося, Верховна Рада 9 квітня 2015 року ухвалила закон, яким на десять років заборонила експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів у необробленому вигляді (лісу-кругляку). При цьому заборону на експорт лісоматеріалів деревних порід (окрім сосни) було запроваджено з 1 листопада 2015 року, а деревних порід - з 1 січня 2017 року.

У 2018 році парламент обмежив внутрішнє споживання необробленого лісоматеріалу до 25 млрд куб. м на рік на термін дії вивезення за межі митної території України лісу-кругляку.

У січні 2020 року Україна та ЄС створили арбітражну групу для розгляду спору про заборону Україною експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді. Наприкінці 2020-го вона ухвалила рішення, визнавши право України обмежувати експорт лісу за певних обставин, водночас визнавши необхідність відкоригувати мораторій 2015 року у співпраці з ЄС.

18 листопада 2021 року Верховна Рада прийняла за основу законопроект №4197-д "Про ринок деревини", але виключила з нього норму щодо скасування мораторію на експорт деревини.

Теги: #деревина #стефанішина #мораторій
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