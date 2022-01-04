Стефанішина розраховує, що Україна домовиться про шосту програму макрофінансової допомоги ЄС у першій половині 2022 року

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розраховує, що Київ домовиться про шосту програму макрофінансової допомоги Європейського Союзу у першій половині 2022 року.

"Це одна з найстабільніших фінансових програм, яка рік у рік дає змогу планувати відповідні витрати на розвиток. Крім того, ми вже вибудували певну практику узгодження з Європейським Союзом умов отримання кожного траншу такої макрофінансової допомоги", - сказала Стефанішина в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, Україна виконала всі умови та отримала кошти у повному обсязі в рамках попередньої п'ятої програми.

"Ми не мали уявлення, чи потрібна нам шоста програма, коли укладали угоду про п'яту програму, але наразі ми точно можемо сказати, що ми налагодили зрозумілий процес взаємодії з ЄС… Тому ми готові до шостої програми… Ми сподіваємось, що наступна програма макрофінансової допомоги буде укладена вже у першій половині 2022 року", - заявила вона.

Віце-прем'єр наголосила, що ця програма є зрозумілим та стабільним механізмом отримання коштів.

Як повідомлялося, у липні 2020 року Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації "виняткової" (п'ятої за рахунком) програми макрофінансової допомоги до EUR1,2 млрд грн. Перший транш номінальним розміром EUR600 млн Україна отримала в грудні 2020 року, другий - у жовтні 2021 року. Загалом Україна у 2014-2021 роках отримала в рамках реалізації п'яти програм EUR5,01 млрд кредитної допомоги від ЄС.