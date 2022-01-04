Економіка

09:22 04.01.2022

Стефанішина розраховує, що Україна домовиться про шосту програму макрофінансової допомоги ЄС у першій половині 2022 року

2 хв читати
Стефанішина розраховує, що Україна домовиться про шосту програму макрофінансової допомоги ЄС у першій половині 2022 року

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розраховує, що Київ домовиться про шосту програму макрофінансової допомоги Європейського Союзу у першій половині 2022 року.

"Це одна з найстабільніших фінансових програм, яка рік у рік дає змогу планувати відповідні витрати на розвиток. Крім того, ми вже вибудували певну практику узгодження з Європейським Союзом умов отримання кожного траншу такої макрофінансової допомоги", - сказала Стефанішина в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, Україна виконала всі умови та отримала кошти у повному обсязі в рамках попередньої п'ятої програми.

"Ми не мали уявлення, чи потрібна нам шоста програма, коли укладали угоду про п'яту програму, але наразі ми точно можемо сказати, що ми налагодили зрозумілий процес взаємодії з ЄС… Тому ми готові до шостої програми… Ми сподіваємось, що наступна програма макрофінансової допомоги буде укладена вже у першій половині 2022 року", - заявила вона.

Віце-прем'єр наголосила, що ця програма є зрозумілим та стабільним механізмом отримання коштів.

Як повідомлялося, у липні 2020 року Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації "виняткової" (п'ятої за рахунком) програми макрофінансової допомоги до EUR1,2 млрд грн. Перший транш номінальним розміром EUR600 млн Україна отримала в грудні 2020 року, другий - у жовтні 2021 року. Загалом Україна у 2014-2021 роках отримала в рамках реалізації п'яти програм EUR5,01 млрд кредитної допомоги від ЄС.

Теги: #єс #стефанішина #фіндопомога
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:15 04.01.2022
Скасування мораторію за відсутності ринку обігу деревини просто спростить вивіз лісу-кругляку - Стефанішина

Скасування мораторію за відсутності ринку обігу деревини просто спростить вивіз лісу-кругляку - Стефанішина

11:02 04.01.2022
Віце-прем'єр: Інші країни не спрямовуватимуть своїх солдатів для того, щоб воювати в Україні, у нас є українська армія, яка стоїть і стоятиме на передовій

Віце-прем'єр: Інші країни не спрямовуватимуть своїх солдатів для того, щоб воювати в Україні, у нас є українська армія, яка стоїть і стоятиме на передовій

10:44 04.01.2022
Стефанішина: У нас немає завищених очікувань, що на саміті НАТО в Мадриді буде ухвалено рішення, що Україна стане членом НАТО, але ми не маємо знижувати ставок

Стефанішина: У нас немає завищених очікувань, що на саміті НАТО в Мадриді буде ухвалено рішення, що Україна стане членом НАТО, але ми не маємо знижувати ставок

10:40 04.01.2022
Поки що у нас немає сигналів від Німеччини щодо розблокування можливості купівлі зброї Україною через Агенцію НАТО - Стефанішина

Поки що у нас немає сигналів від Німеччини щодо розблокування можливості купівлі зброї Україною через Агенцію НАТО - Стефанішина

09:59 04.01.2022
Угоду про "промисловий безвіз" із ЄС у 2022 році укладено не буде - Стефанішина

Угоду про "промисловий безвіз" із ЄС у 2022 році укладено не буде - Стефанішина

15:33 03.01.2022
Глава європейської дипломатії відвідає Україну з 4 по 6 січня

Глава європейської дипломатії відвідає Україну з 4 по 6 січня

12:15 02.01.2022
Праві політики у Франції розкритикували прапор ЄС на Тріумфальній арці Парижа

Праві політики у Франції розкритикували прапор ЄС на Тріумфальній арці Парижа

13:01 28.12.2021
Держприкордонслужба України зареєструвала спільні зі США проекти міжнародної допомоги обсягом майже $25 млн

Держприкордонслужба України зареєструвала спільні зі США проекти міжнародної допомоги обсягом майже $25 млн

19:53 27.12.2021
Боррель назвав протистояння загрозам РФ одним із підсумків року

Боррель назвав протистояння загрозам РФ одним із підсумків року

19:34 24.12.2021
"Енергоатом" може надати ДП "Укрвугілля" безвідсоткову поворотну фіндопомогу у розмірі 600 млн грн на 1 рік

"Енергоатом" може надати ДП "Укрвугілля" безвідсоткову поворотну фіндопомогу у розмірі 600 млн грн на 1 рік

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Угоду про "промисловий безвіз" із ЄС у 2022 році укладено не буде - Стефанішина

Заявка на транзит газу через Україну до Словаччини 2 січня впала до 35 млн куб. м

Газовидобувні компанії в січні повинні продати на біржі близько 80 млн куб. м газу

Україна до травня 2022 року зобов'язала приватних газодобувачів продавати 20% газу на УЕБ

Кабмін упровадив держрегулювання цін на батон та соняшникову олію

ОСТАННЄ

Tesla відкрила шоурум у столиці китайського Сіньцзяна - Урумчі

Газпром із початку 2022 року знизив транзит газу через Україну до Словаччини втричі

Ціни на нафту прискорили підвищення, Brent - $78,75 за барель

ДМЗ Ярославського зупинив прокатне та металургійне виробництво приблизно на місяць через ремонт обладнання

Південний ГЗК у 2021 році наростив випуск концентрату на 5,5%, здійснив низку інвестпроектів із підвищення потужності

Заявка на транзит газу через Україну до Словаччини 2 січня впала до 35 млн куб. м

Мінагрополітики підписало меморандум про стабілізацію цін на газ з виробниками "соціальних" продуктів

Україна увійшла в 2022 рік із запасами в ПСГ 13,5 млрд куб.м

Заявка на транзит газу через Україну до Словаччини 1 січня впала на 41%

Газовидобувні компанії в січні повинні продати на біржі близько 80 млн куб. м газу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА