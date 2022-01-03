Газпром із початку 2022 року знизив транзит газу через Україну до Словаччини втричі

Прокачування російського газу через Україну у напрямку Словаччини на початку січня 2022 року впало втричі, свідчать дані словацького газотранспортного оператора Eustream.

Так, якщо 31 грудня 2021 відповідна заявка була 83,8 млн куб. м, то на 1 січня 2022 року вона впала до 49,5 млн. куб. м, на 2 січня – до 35,5 млн. куб. м, а на 3 січня – до 26,1 млн. куб. м.

Загалом у 2021 році середньодобове прокачування через пункт "Вельке Капушани" склало 76,6 млн куб. м.

Згідно з оперативними даними "Оператора ГТС України", надходження газу через газовимірювальну станцію (ГВС) "Суджа" та ГВС "Сохранівка" на російсько-українському кордоні 31 грудня 2021 року становило 103,5 млн куб. м, 1 січня 2022 року – 76 млн. куб. м, 2 січня – 61,3 млн. куб. м при оплачуваних "Газпромом" 110 млн куб. м/добу.

Крім того, голова ОГТСУ Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook у понеділок повідомив, що загалом транзит природного газу ГТС України у 2021 році склав 41,7 млрд куб. м за загального обсягу заброньованих потужностей 44,4 млрд куб. м для пунктів входу з РФ та 45,8 млрд куб. м для пунктів виходу до країн ЄС і Молдови. Тобто Газпром у 2021 році використав заброньовані потужності української ГТС у пунктах входу на 93,8%, у пунктах виходу – на 91%.

Як повідомлялося, у 2021 році менші обсяги добового прокачування українсько-словацьким газотранспортним коридором були наприкінці лютого (24-33 млн куб. м) на тлі рекордної відлиги в Європі паралельно з сильними морозами в Сибіру, на Уралі та Поволжі.

У 2020 році ще менші добові обсяги газу через Україну в напрямку Словаччини "Газпром" прокачував на початку січня (зокрема, 2 січня - 6,7 млн куб. м), коли товарні потоки напередодні завершення старого транзитного контракту та тяжких переговорів щодо ухвалення нового були налаштовані на найгірший сценарій із припиненням транзиту.

Транзит природного газу через ГТС України у 2020 році становив 55,8 млрд куб. м, що на 37,7% менше, ніж за 2019 рік (89,6 млрд. куб. м). Середньодобовий обсяг транзиту за рік становив 153 млн куб. м при заброньованих 178 млн. куб. м.

На українському газотранспортному коридорі у 2021-2024 роках діє обов'язкова "броня" для "Газпрому" - 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/добу) після 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році.