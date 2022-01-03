Економіка

15:58 03.01.2022

Ціни на нафту прискорили підвищення, Brent - $78,75 за барель

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Ціни на нафту прискорили підвищення, Brent - $78,75 за барель

Ціни на нафту прискорили зростання вдень під час перших торгів нового року, незважаючи на занепокоєння ринку щодо падіння попиту через поширення нового штаму COVID-19 "омікрон".

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 12:17 МСК у понеділок становила $78,75 за барель, що на $0,97 (1,25%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 31 грудня ці контракти подешевшали на $1,75 (2,2%) - до $77,78 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) наразі становить $76,05 за барель, що на $0,84 (1,12%) більше за рівень попередніх торгів. Минулої п'ятниці, 31 грудня, ф'ючерси втратили в ціні $1,78 (2,31%) - до $75,21 за барель.

Нафта Brent за підсумками 2021 року подорожчала на 53%, WTI - на 57%. Вартість обох сортів збільшилася максимальними річними темпами з 2009 року, що було підтримано глобальним економічним відновленням і обмеженнями з боку пропозиції.

Попит на нафту впродовж усього року залишався досить сильним, незважаючи на спалахи коронавірусної інфекції в усьому світі, що супроводжувалося запровадженням локдаунів і обмежень на пересування. Аналітики вважають, що попит був підтриманий багато в чому завдяки державним стимулам.

"У 2021 році ринок зіткнувся з "дельтою, "омікроном" і різними локдаунами та обмеженнями, але попит залишився стійким. Ви можете віднести це на рахунок державних стимулів і обмежень з боку пропозиції", - зазначив головний економіст брокерської компанії CommSec Крейг Джеймс.

Із боку пропозиції держави ОПЕК+ ігнорували заклики від основних країн-споживачів збільшити нафтовидобуток настільки, наскільки необхідно для повного забезпечення високого попиту, і з літа 2021 року дотримувалися плану щодо поступового збільшення на 400 тис. б/д щомісяця.

У відповідь на це основні споживачі нафти, серед яких США, Китай, Японія та Індія, а також інші країни прийняли скоординовані дії з вивільнення зі стратегічних резервів близько 50-60 млн барелів нафти, більшість яких буде реалізовано в першому кварталі 2022 року. Експерти, проте, вважають, що цей крок матиме обмежений вплив на ринок, пише Trading Economics.

Учасники глобального нафтового ринку очікують запланованого на 4 січня засідання міністрів ОПЕК+, на якому вони ухвалять чергове рішення продовжувати дотримуватися плану зі збільшення нафтовидобутку на 400 тис. б/д у лютому.

Теги: #ціна #нафта
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