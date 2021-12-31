НБУ підніме ваги ризику споживчих кредитів до 150% з 1 січня 2022 року

Національний банк України (НБУ) підніме ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів із 125% до 150% з 1 січня 2022 року, повідомила прес-служба центробанку в п'ятницю.

Наголошується, що такі зміни сприятимуть створенню банками належного запасу капіталу для покриття несподіваних втрат від погіршення якості портфеля споживчих незабезпечених кредитів.

Крім цього, постанова покликана збільшити стійкість кредиторів до потенційних кризових явищ, зокрема стимулювати належний облік і переваг, і ризиків роботи в цьому сегменті.

Прес-служба зазначила, що тепер на кожні 10 грн кредиту банк має тримати 1,5 грн регулятивного капіталу.

Крім того, НБУ від початку року запровадить мінімальні вимоги щодо покриття капіталом операційного ризику в розмірі 50% розрахункового розміру зі збільшенням його до 100% з 1 січня 2023 року.

НБУ також підвищив ваги ризику за ОВДП в іноземній валюті до 50% із подальшим зростанням до 100% з 1 липня 2022 року. Для поступового приведення вітчизняних вимог у відповідність до міжнародних стандартів ваги ризику підвищуються поетапно та лише для тих цінних паперів, які банки купують з 1 квітня 2021 року.

Також регулятор підвищить із поточних 25% до 50% частки вартості непрофільних активів, що вираховуються з основного капіталу.

Зазначена вимога про відрахування вартості непрофільних активів з основного капіталу банків покликана спонукати банки активніше звільняти баланси від неліквідних активів, які здебільшого не приносять доходів, але часто відображаються за завищеною вартістю. Загальний вплив запланованих змін на достатність основного капіталу банків становитиме 2,5 в. п., йдеться в повідомленні.