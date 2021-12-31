НБУ встановив підвищений необхідний рівень достатності капіталу для семи банків, включно з Укрексімбанком

Національний банк України (НБУ) встановив підвищений необхідний рівень нормативу достатності регулятивного капіталу Н2 (зазвичай не менше 10%) для семи банків, включно з державним Укрексімбанком.

Як повідомляється у звіті про стрес-тестування НБУ, підвищений необхідний рівень нормативу Н2 за базовим сценарієм НБУ встановив для Укрексімбанку (на рівні 19,1% при звичайному рівні 10%), Правекс Банку (21,3%), банку "Форвард" (11,7%), Мегабанку (37%), Індустріалбанку (19,5%), Банку Інвестицій та Заощаджень (БІЗ Банк, 23,7%) та банку "Альянс" (17,2%).

Спочатку за несприятливим сценарієм підвищення нормативів було необхідним для 20 банків, проте з урахуванням вжитих та запланованих заходів їх кількість скоротилася до 14.

Підвищений рівень нормативу за несприятливим сценарієм регулятор зокрема встановив для Ощадбанку (13,7%), Міжнародного Резервного Банку (11,9%), Правекс Банку (29,1%), банку "Форвард" (19,3%) , банку "Південний" (11%), банку "Схід" (11,2%), Мегабанку (41,5%), МТБ Банку (10,03%), Індустріалбанку (27,2%), БІЗ Банку (26 %), банку "Альянс" (13,67%), банку "Львів" (11,55%), Глобус Банку (13,42%) та Акордбанку (10,95%).

За інформацією центробанку, з урахуванням погоджених НБУ програм реструктуризації та капіталізації банків станом на початок грудня норматив достатності основного капіталу лише п'яти банків знаходився нижче за необхідний рівень, визначений за несприятливим сценарієм.