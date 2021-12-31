"Нафтогаз" виграв оскарження у Конституційному суді Словаччини у справі IUGAS

Конституційний суд Словаччини задовольнив скарги НАК "Нафтогаз України" про порушення її прав на справедливий суд, визнавши за компанією понесені необґрунтовані витрати у межах виконавчого провадження на території республіки.

У прес-службі НАК уточнили, що йдеться про виконавче провадження, яке з 2017 року здійснювалося у Словаччині з ініціативи компанії Italia Ukraina Gas S.p.a. (IUGAS) та її правонаступника Trameta kft (Угорщина) задля стягнення з "Нафтогазу" штрафу $12,7 млн і відсотків за остаточним рішенням Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольму від 19 грудня 2012 року.

Водночас у межах примусового виконання арбітражного рішення словацький судовий виконавець заарештовував газ "Нафтогазу", імпортований через територію республіки.

У прес-службі зазначили, що численні зловживання судового виконавця в межах провадження призвели до штучного створення та накопичення заборгованості "Нафтогазу" у розмірі майже EUR22 млн за нібито зберігання раніше заарештованого природного газу, хоча ні виконавець, ні компанія-охоронець не надала будь-яких документальних підтверджень факту й вартості його зберігання.

"Рішення Конституційного суду Словаччини на користь "Нафтогазу" набуло законної сили і не підлягає оскарженню. Цим рішенням Конституційний суд скасував рішення районного суду Братислави II за зобов'язанням НАК відшкодувати витрати на затверджене зберігання газу у розмірі понад EUR11,5 млн. Отже, районний суд Братислави II зобов'язаний повторно розглянути скарги "Нафтогазу" щодо незаконного та недобросовісного нарахування виконавчих витрат", - наголосили у компанії.

Юристи "Нафтогазу" вже підготували заяву до райсуду Братислави з клопотанням про повторний розгляд питання обґрунтованості та законності витрат на зберігання газу й подадуть його найближчим часом.

За даними НАК, це виконавче провадження стало найбільшим в історії Словаччини.

У "Нафтогазі" нагадали, що штраф присудив арбітражний трибунал Стокгольму за результатом розгляду спору за контрактом про постачання 13 млрд куб. м газу протягом десяти років за фіксованою ціною $110/тис. куб. м, який підписав у 2003 році з IUGAS на той момент заступник голови правління НАК Ігор Воронін. При цьому Воронін уклав угоду без необхідних погоджень, а громадянина Італії Марка Маренка, який володів IUGAS на момент його укладання, пізніше було засуджено на його батьківщині за махінації та несплату податків.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни (100% "Укргазвидобування" і 50%+1 акція ПАТ "Укрнафта"). Група є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах (100% "Укртрансгаз") і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни (100% "Укртранснафта"), активно розвиває напрям постачання газу побутовим споживачам.