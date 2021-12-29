Економіка

18:14 29.12.2021

АМКУ дозволив "Дженерал Комерс" купівлю заводу "Більшовик"

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АМКУ дозволив "Дженерал Комерс" купівлю заводу "Більшовик"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл ТОВ "Дженерал Комерс" (Київ) на купівлю акцій акціонерного товариства "Перший київський машинобудівний завод" (Київ), що забезпечить перевищення 50% голосів у найвищому органі управління товариства, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в АМКУ.

Раніше директор з розвитку бізнесу інвесткомпанії Q Partners, що управляє UDP, Андрій Семенов повідомляв, що концепцію розвитку проекту буде представлено у 2022 році.

Як повідомлялося, ВАТ "ПКМЗ" на приватизаційному аукціоні придбав консорціум інвесторів, серед яких – власник A Development Олексій Баранов та компанія UDP під керуванням Андрія Іванова. Переможцем на торгах стало ТОВ "Дженерал Комерс" із пропозицією 1,429 млрд грн.

Стартову ціну АТ "ПКМЗ" було встановлено на рівні 1,39 млрд грн. Відповідно до приватизаційних умов, новий власник має погасити заборгованості підприємства перед трудовим колективом, держбюджетом та іншими кредиторами (на сьогодні це понад 500 млн грн), виконати чинний колективний договір та не допустити звільнення працівників протягом певного терміну.

Крім цього, покупцю необхідно інвестувати в модернізацію підприємства щонайменше 57 млн грн протягом трьох років, зберегти частину наявного потенціалу виробництва на майданчику у Києві чи Жашкові (Черкаська обл.), або на інших виробничих потужностях в Україні.

Як повідомив голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко, кошти від приватизації ВАТ "ПКМЗ" у розмірі 1,42 млрд грн уже надійшли до державного бюджету.

Теги: #більшовик #амку
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