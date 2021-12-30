АМКУ знадобиться декілька місяців на рішення щодо дотримання конкуренції під час продажу "Більшовика" - голова комітету

Антимонопольний комітет України (АМКУ) потребує декілька місяців на дослідження щодо наявності або відсутності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у діях учасників аукціону з продажу пакета акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод" (ПКМЗ, раніше – завод "Більшовик") у Києві, повідомила голова АМКУ Ольга Піщанська.

"Щодо антиконкурентних дій, можливо, (потрібно - ІФ) декілька місяців. Нині складно сказати, які обсяги інформації потрібно проаналізувати", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, АМКУ надав дозвіл ТОВ "Дженерал Комерс" (Київ) на купівлю акцій акціонерного товариства "Перший київський машинобудівний завод" (Київ), що забезпечить перевищення 50% голосів у найвищому органі управління товариства.

ВАТ "ПКМЗ" на приватизаційному аукціоні придбав консорціум інвесторів, серед яких – власник A Development Олексій Баранов та компанія UDP під керуванням Андрія Іванова. Переможцем на торгах стало ТОВ "Дженерал Комерс" із пропозицією 1,429 млрд грн.

Стартову ціну АТ "ПКМЗ" було встановлено на рівні 1,39 млрд грн. Відповідно до приватизаційних умов, новий власник має погасити заборгованості підприємства перед трудовим колективом, держбюджетом та іншими кредиторами (на сьогодні це понад 500 млн грн), виконати чинний колективний договір та не допустити звільнення працівників протягом певного терміну.

Крім цього, покупцю необхідно інвестувати в модернізацію підприємства щонайменше 57 млн грн протягом трьох років, зберегти частину наявного потенціалу виробництва на майданчику у Києві чи Жашкові (Черкаська обл.), або на інших виробничих потужностях в Україні.

Як повідомив голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко, кошти від приватизації ВАТ "ПКМЗ" у розмірі 1,42 млрд грн уже надійшли до державного бюджету.