19:56 17.11.2025

АМКУ оштрафував двох виробників дієтичних добавок загалом на 11,1 млн грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував двох виробників дієтичних добавок - за поширення оманливої інформації про властивості дієтичних добавок - на загальну суму 11,1 млн грн.

Як повідомляє АМКУ, ТОВ "ВОРВАРТС ФАРМА" оштрафовано за поширення на упаковці та маркетплейсах інформації про властивості дієтичної добавки "ЗАФАКОЛ IQ" щодо покращення функціонування кишечника, яка не відповідала дійсності.

У свою чергу ТОВ "ЕРСЕЛЬ ФАРМА УКРАЇНА" поширювало інформацію про властивості дієтичної добавки "А-КЕТОН" щодо усунення причин ацетону у дітей.

При цьому АМКУ зазначає, що обидві компанії надали публікації щодо властивостей окремих складових дієтичних добавок та/або статті щодо використання дієтичних добавок у комплексній терапії з іншими препаратами.

Втім, згідно з позицією Міністерства охорони здоров’я, "такі статті не є достатньою підставою для підтвердження властивостей дієтичних добавок, публікації щодо властивостей окремих складових дієтичних добавок не підтверджують їх наявність у дієтичної добавки в цілому".

"АМКУ встановив, що інформація, поширена щодо дієтичних добавок "ЗАФАКОЛ IQ" та "А-КЕТОН", може вплинути на наміри споживачів придбати таку продукцію. При цьому відомості, які поширюються щодо цієї продукції, можуть сприймати як властивості, які притаманні саме лікарському засобу", - зазначив АМКУ.

АМКУ не уточнив розмір штрафу, накладеного на кожну з компаній.

Теги: #амку #штраф #дієтичні_добавки

