Кабмін має намір зафіксувати ціну на газ для хлібопекарів у 25 тис. грн за 1 тис. куб. м до кінця березня 2022 р.

Кабінет Міністрів України має намір встановити пільговий тариф на природний газ для підприємств хлібопекарської галузі розміром 25 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ) на максимальний термін до 31 березня 2022 року, йдеться у проекті постанови, текст якої має агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно з постановою, йдеться про ціну на видобутий в Україні енергоносій.

При цьому гранична націнка на газ для хлібобулочної галузі не зможе перевищувати 1%.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль минулого тижня заявив, що уряд за дорученням президента розробляє механізми підтримки українських хлібопекарів та інших виробників соціальних продуктів у зв'язку з аномальною ціною природного газу.

Розглядається також можливість упровадження відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема на соціальний хліб.