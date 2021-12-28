Економіка

18:32 28.12.2021

Запаси вугілля на ТЕС України починають відповідати гарантованим запасам - міністр

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Запаси вугілля на ТЕС України починають відповідати гарантованим запасам - міністр

Запаси вугілля на теплоелектростанціях генеруючих компаній України завдяки системним постачанням починають досягати рівня гарантованих, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ми бачимо системне постачання вугілля. На трьох станціях баланс вугілля відповідає гарантованим запасам, навіть дещо його перевищує", - сказав Галущенко на брифінгу у вівторок.

За його словами, системне накопичення вугілля відбувається за рахунок його постачання морським шляхом.

"Той план, який бачили на початку місяця (отримати 600 тис. тонн імпортного вугілля), ми його виконуємо та дотримуємося", - зазначив міністр.

Він додав, що загалом у листопаді-грудні до України прибуло понад 1 млн тонн імпортного вугілля.

При цьому він заявив про відсутність у країні дефіциту електроенергії.

"Держава не має дефіциту електроенергії, і це не може бути підставою, щоб не постачати ресурс споживачам", - наголосив глава Міненерго, при цьому додавши, що жодні споживачі не відключатимуться через нестачу електроенергії.

Назвавши єдиною причиною відсутності енергопостачання проведення ремонту мереж, глава Міненерго заявив про неприпустимість проведення планових ремонтних робіт в опалювальний сезон. "Ми проводитимемо комунікацію із приватними компаніями, щоб такі ремонти припинилися", - сказав він.

За даними Міненерго на 28 грудня 2021 року, фактичні запаси вугілля перевищили гарантовані на двох ТЕС - Запорізькій ТЕС "ДТЕК Енерго" та Трипільській ТЕС ПАТ "Центренерго". На Запорізькій ТЕС вони становлять 99,8 тис. тонн за вимоги до гарантованих запасів у 93 тис. тонн, на Трипільській ТЕС - 64 тис. тонн (50,6 тис. тонн). На Криворізькій ТЕС "ДТЕК Енерго" фактичні запаси майже досягли гарантованих - 30,6 тис. тонн (31 тис. тонн).

У коментарі "Енергореформі" на брифінгу на Ташлицькій ГАЕС 22 грудня міністр енергетики повідомив, що законтрактовані "Центренерго" на опалювальний сезон 660 тис. тонн вугілля з Казахстану поки що під питанням.

"Поки що рішення щодо цього обсягу немає. Грузити це вугілля необхідно через Таманський порт, чому чинить опір Росія. Можливо, будуть знайдені якісь інші шляхи. Але в тих графіках постачань, які ми щодня моніторимо, це вугілля не враховується", - сказав Галущенко.

Як повідомлялося, запаси вугілля на складах теплових електростанцій генкомпаній (ГК ТЕС) України за 20-28 грудня 2021 року збільшились на 3,6%, або на 16,6 тис. тонн - до 482,2 тис. тонн.

З кінця листопада до України прибули шість суден класу Panamax, законтрактованих "ДТЕК Енерго", одне з яких - для потреб "Центренерго", ще два судна (Kyoto star і Panamax) прибули безпосередньо за контрактами "Центренерго".

Теги: #тарифи #вугілля #міненерго #галущенко
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