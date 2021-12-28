Економіка

13:34 28.12.2021

ДП "Антонов" продемонструвало перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р для проведення сертифікаційних випробувань

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ДП "Антонов" продемонструвало перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р для проведення сертифікаційних випробувань

Державне підприємство "Антонов", яке входить до складу "Укроборонпрому", продемонструвало перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р №001, призначений для проведення льотних сертифікаційних випробувань.

"Україна демонструє свою обороноздатність завдяки синергії, об'єднаним зусиллям. Сьогодні на цій церемонії присутні представники профільного парламентського комітету, які повністю підтримують Збройні сили, представники командування Збройних сил, керівництво "Укроборонпрому", керівництво заводу і ми як Міністерство оборони. Ця синергія і є запорукою нашої з вами точної перемоги, і це буде не лише три таких літаки, а більше", - сказав міністр оборони України Олексій Резніков на церемонії викатки літака у Києві у вівторок.

Генеральний директор ДП "Антонов" Сергій Бичков зазначив, що літак передають льотно-випробувальній допрацювальній базі для проведення наземних та льотних випробувань.

За його словами, на виготовлення літаків для Міністерства оборони держава через "Укрексімбанк" виділила ДП "Антонов" практично безвідсотковий кредит, і підприємство вже отримало від Міноборони близько мільярда гривень.

Бичков зазначив, що це перший літак такого покоління в конструктивному, ергономічному, управлінському плані, створеному на пострадянському просторі. "Такого літака в цьому класі ще не було на нашій території, тому він потребуватиме дуже ретельного, надійного проведення випробувань за всіма параметрами для того, щоб зробити перший політ. Я не підпишу акт, якщо не переконаний у тому, що перший політ буде повністю безпечний і надійний. Такої системи управління ще не було і немає. Ви присутні на відкритті нової ери. У Радянському Союзі й близько такого літака не було, і наразі у Росії тим більше немає", - розповів Бичков.

Одночасно генеральний директор ДП "Антонов" наголосив, що допоміжну силову установку до літака було виготовлено в Італії.

"Немає жодного виробу, комплектація якого російського виробництва, я заявляю авторитетно... Мені нема чого приховувати, нічого обманювати. Тим більше, для Міністерства оборони України", - запевнив він.

Ан-178-100Р - літак нового покоління, може використовуватися для перевезення особового складу, доставки озброєння та легкої військової техніки посадковим та парашутним способами, а також для транспортування вантажів. Літак призначений для перевезення людей у загальній кількості до 100 осіб, людей, які потребують медичної евакуації (40 осіб на стандартних санітарних ношах, 38 осіб на бічних сидіннях у супроводі чотирьох медпрацівників), парашутистів у кількості до 86 осіб.

У програмі Ан-178-100Р беруть участь понад 30 українських підприємств, які виготовили 177 видів комплектувальних виробів для цього літака. Зокрема, вперше в Україні ДП "Антонов", НТК "Екран", ПрАТ "ФЕД", ДП "ХАКБ" розробили та впровадили сучасну систему електронного управління літаком та систему управління механізацією крила. ДП "ВО "Південний машинобудівний завод" налагодило випуск основних стійок шасі. В обладнанні літака задіяні також іноземні постачальники з країн Європи, США, Канади.

Державне замовлення на будівництво трьох літаків ДП Антонов" отримало за підтримки президента України Володимира Зеленського наприкінці грудня 2020 року.

Повністю завершено побудову планера першого із трьох замовлених літаків. З випередженням термінів складено фюзеляж, крило, хвостове оперення другого Ан-178-100Р.

Теги: #укроборонпром #ан_178 #антонов
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