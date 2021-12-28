Збитки від десяти найбільш серйозних природних катастроф 2021 року перевищили $170 млрд

Десять природних лих, що завдали найбільших збитків у світі за 2021 рік, призвели до економічних втрат на суму більш ніж $170 млрд, повідомляє в понеділок видання The Hill з посиланням на щорічну доповідь благодійної організації "Християнська допомога".

"Збитки від кліматичних змін були серйозними цього року як з погляду приголомшливих фінансових втрат, так і з точки зору загибелі та вимушених переміщень людей у всьому світі", - цитує The Hill слова автора доповіді Кетрін Крамер.

У доповіді зазначається, що у 2021 році збитки від 10 найсерйозніших катастроф виявилися на $20 млрд більшими, ніж збитки від 10 подібних катастроф роком раніше.

Також у доповіді наголошується, що ці дані розраховані лише для збитків, що підлягають страховому відшкодуванню, тому реальні збитки можуть бути набагато вищими. Водночас The Hill пояснює, що фінансові втрати від стихійних лих зазвичай виявляються вищими у більш багатих країнах через страховки та вищу вартість нерухомості.

Три найбільш збиткові катастрофи з десяти сталися у США та Європі. Найбільш потужною негодою став ураган "Іда", що обрушився в серпні на південь і схід США. Збитки від нього склали $65 млрд.

На другому місці йдуть повені в Європі в липні – $43 млрд, а на третьому опинився лютневий сніговий шторм у Техасі – $23 млрд.