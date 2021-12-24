Уряд України найближчим часом запропонує механізми підтримки виробників соціальних продуктів у зв'язку з ціною на газ

Кабінет Міністрів України має намір вийти найближчим часом із пропозиціями щодо механізмів підтримки виробників соціальних продуктів харчування, а також розглядає можливість прямих дотацій або встановлення спеціальних цін на такі продукти у зв'язку зі зростанням цін на енергоносії, заявляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми розуміємо проблематику у зв'язку з тим, що ціни на газ аномально продовжують зростати. Уряд за дорученням президента України Володимира Зеленського розробляє механізми підтримки українських хлібопекарів і також українських виробників соціальних продуктів харчування. Відповідно найближчими днями у зв'язку з цим уряд вийде з відповідними пропозиціями", - сказав Шмигаль на брифінгу в Офісі президента у п'ятницю.

За його словами, уряд також проводить консультації з представниками бізнесу, "щоб зрозуміти потреби та рівень такої підтримки, якою вона має бути".

Глава уряду також зазначив, що Кабмін також опрацьовує питання захисту споживачів в умовах очікуваного зростання цін на соціальні продукти харчування, зокрема, прем'єр не виключив можливості прямих дотацій виробників.

"В умовах світової кризи, звісно, виробники розглядають питання підвищення цін. У цьому випадку ми також працюємо з ними для того, щоб захистити не тільки виробників, а і - ключове питання – українських споживачів. Тобто розглядатимемо можливість упровадження відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема соціальний хліб, розглядатимемо можливість прямих дотацій або спеціальних цін для виробників соціальних продуктів, соціального хліба", - сказав Шмигаль.