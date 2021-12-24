Вітер повернувся до Європи і збив ціну газу на 40% від максимумів початку тижня – наразі $1300/тис. куб. м

Посилений вітер підвищив вироблення вітряної генерації і за останні два дні обвалив ціни на газ у Європі на третину від історичного максимуму вівторка. Оновлений прогноз погоди обіцяє регіону сильну відлигу останніми днями року.

Внесок вітрової генерації у вироблення електроенергії в Європі у четвер зріс до 13,8% після 7,1% у середу й тримісячного мінімуму у 5,52% у вівторок, свідчать дані асоціації WindEurope. Минулого тижня (з 13 до 19 грудня) внесок вітряків у вироблення електроенергії в Європі становив у середньому 13,7%.

У четвер торги газом (контракт "на день уперед") на TTF завершилися на рівні $1485 за тисячу кубометрів після $1997 у середу та рекордних $2138 за тисячу кубометрів у вівторок.

Уранці у п'ятницю січневий ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures торгується на рівні $1300 за тисячу кубів.

Запаси газу в підземних сховищах Європи впали до 57,5% від місткості (дані на ранок четверга) - це на 17,3 процентного пункту нижче за середнє значення за останні п'ять років, повідомляє Gas Infrastructure Europe. За газову добу 22 грудня відбір газу з ПСГ Європи становив 776 млн куб. м, що є максимальним показником початку сезону відбору.

Надходження до європейської мережі газу з терміналів прийому СПГ у грудні 2021 року зростає на рекордні 66% рік проти року. Імпорт СПГ у грудні може бути максимальним за останні сім місяців.