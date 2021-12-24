Економіка

10:06 24.12.2021

Вітер повернувся до Європи і збив ціну газу на 40% від максимумів початку тижня – наразі $1300/тис. куб. м

2 хв читати
Вітер повернувся до Європи і збив ціну газу на 40% від максимумів початку тижня – наразі $1300/тис. куб. м

Посилений вітер підвищив вироблення вітряної генерації і за останні два дні обвалив ціни на газ у Європі на третину від історичного максимуму вівторка. Оновлений прогноз погоди обіцяє регіону сильну відлигу останніми днями року.

Внесок вітрової генерації у вироблення електроенергії в Європі у четвер зріс до 13,8% після 7,1% у середу й тримісячного мінімуму у 5,52% у вівторок, свідчать дані асоціації WindEurope. Минулого тижня (з 13 до 19 грудня) внесок вітряків у вироблення електроенергії в Європі становив у середньому 13,7%.

У четвер торги газом (контракт "на день уперед") на TTF завершилися на рівні $1485 за тисячу кубометрів після $1997 у середу та рекордних $2138 за тисячу кубометрів у вівторок.

Уранці у п'ятницю січневий ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures торгується на рівні $1300 за тисячу кубів.

Запаси газу в підземних сховищах Європи впали до 57,5% від місткості (дані на ранок четверга) - це на 17,3 процентного пункту нижче за середнє значення за останні п'ять років, повідомляє Gas Infrastructure Europe. За газову добу 22 грудня відбір газу з ПСГ Європи становив 776 млн куб. м, що є максимальним показником початку сезону відбору.

Надходження до європейської мережі газу з терміналів прийому СПГ у грудні 2021 року зростає на рекордні 66% рік проти року. Імпорт СПГ у грудні може бути максимальним за останні сім місяців.

Теги: #ціна #газ #європа
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:52 23.12.2021
Франція, ФРН, Велика Британія і ще низка країн критикують розгортання ПВК "Вагнер" у Малі

Франція, ФРН, Велика Британія і ще низка країн критикують розгортання ПВК "Вагнер" у Малі

20:13 23.12.2021
Купівельна спроможність європейців зросла на 1,9% у 2021 році

Купівельна спроможність європейців зросла на 1,9% у 2021 році

19:17 23.12.2021
"Газпром" четвертий день не бронює "Ямал-Європа" під час регулярної сесії

"Газпром" четвертий день не бронює "Ямал-Європа" під час регулярної сесії

18:37 23.12.2021
Низка кондитерських підприємств призупиняє виробництво через високі ціни на газ - "Укркондпром"

Низка кондитерських підприємств призупиняє виробництво через високі ціни на газ - "Укркондпром"

13:43 23.12.2021
Путін запропонував шукати у Києві причину рекордного зростання цін у Європі

Путін запропонував шукати у Києві причину рекордного зростання цін у Європі

12:24 23.12.2021
"Нафтогаз" улітку-2022 імпортуватиме газ і планує випуск євробондів приблизно у травні – голова правління

"Нафтогаз" улітку-2022 імпортуватиме газ і планує випуск євробондів приблизно у травні – голова правління

11:56 23.12.2021
"Нафтогаз" може бути прибутковим уже за підсумками 2021 року, якщо не підведуть партнери – голова правління

"Нафтогаз" може бути прибутковим уже за підсумками 2021 року, якщо не підведуть партнери – голова правління

11:50 23.12.2021
Імпорт газу залежить від запитів промспоживачів та обсягів його постачання ГТС за добу – голова "Нафтогазу"

Імпорт газу залежить від запитів промспоживачів та обсягів його постачання ГТС за добу – голова "Нафтогазу"

11:36 23.12.2021
Власного газу "Нафтогазу" у ПСГ вистачить для забезпечення побутових та бюджетних споживачів – голова НАК

Власного газу "Нафтогазу" у ПСГ вистачить для забезпечення побутових та бюджетних споживачів – голова НАК

08:32 23.12.2021
Україна та Угорщина уклали угоду на транспортування газу з 1 січня 2022 року

Україна та Угорщина уклали угоду на транспортування газу з 1 січня 2022 року

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Низка кондитерських підприємств призупиняє виробництво через високі ціни на газ - "Укркондпром"

Кабмін має намір виділити на зарплати гірникам 300 млн грн, розглядається питання про допомогу "Енергоатома"

Україна до 2023 р. продовжила ембарго на російські товари

"Нафтогаз" улітку-2022 імпортуватиме газ і планує випуск євробондів приблизно у травні – голова правління

Імпорт газу залежить від запитів промспоживачів та обсягів його постачання ГТС за добу – голова "Нафтогазу"

ОСТАННЄ

Корпорація "Еталон" у 2022 р. очікує зростання цін на автобуси мінімум на 20%

ДТЕК 24-26 грудня очікує прибуття в Україну ще двох суден із 147 тис. тонн вугілля з Колумбії та США

Приблизно 30% великих компаній світу використовуватимуть криптовалюти до 2024 року - експерти

Кабмін має намір виділити на зарплати гірникам 300 млн грн, розглядається питання про допомогу "Енергоатома"

Кабмін затвердив законопроект для підготовки до програми "Велика термомодернізація"

Україна до 2023 р. продовжила ембарго на російські товари

Модернізацію систем теплопостачання в Миколаєві, Полтаві та Умані за програмою DemoUkrainaDH заплановано на 2022 р.

FGSZ запропонує на I кв.-2022 у напрямку України гарантовану потужність 3,5 МВт-год/добу

Україна на 5 років запроваджує антидемпінгові мита в 23,8% на імпорт картопляного крохмалю з Білорусі

Середня ціна квадратного метра в новобудовах Києва від початку року зросла на 25,7% - M4U

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА