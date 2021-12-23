Кабмін затвердив законопроект для підготовки до програми "Велика термомодернізація"
Кабінет Міністрів України затвердив законопроект про внесення змін до низки законів щодо створення умов для впровадження комплексної термомодернізації будівель.
"Сьогодні ми затверджуємо два документи, які дадуть змогу системно й оперативно розвивати програму термомодернізації. Перший: законопроект, який покращує умови для програми, зокрема, пропонується спростити створення ОСББ і скоротити кількість процедур і часу для початку програми. Завдяки цим змінам розвитку набуде також система енергетичного менеджменту будівель, що дасть можливість системно підходити до процесу", – повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду в четвер.
Прем'єр-міністр нагадав, що анонсована президентом програма термомодернізації, яка стартує наступного року, передбачає утеплення 5 тис. багатоквартирних будинків, а також підвищення енергоефективності бюджетних і комунальних установ. У результаті таких заходів очікується скорочення споживання газу на 30-40%.