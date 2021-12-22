Україна на 5 років запроваджує антидемпінгові мита в 23,8% на імпорт картопляного крохмалю з Білорусі

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) на п'ять років запроваджує антидемпінгові мита на імпорт в Україну картопляного крохмалю з Білорусі.

Як повідомило Міністерство економіки на своєму сайті за підсумками засідання МКМТ у середу, ставка мита для білоруських експортерів і виробників становитиме 23,8%.

Крім цього, комісія ухвалила рішення порушити антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну склотари з Білорусі та спецрозслідування стосовно імпорту в Україну деяких видів сирів незалежно від країни походження та експорту, зазначило міністерство.

Як повідомлялося, МКМТ у квітні цього року за скаргою Асоціації виробників картоплі та крохмалепродуктів України дослідила обсяги демпінгового імпорту крохмалю з Білорусі в 2017-2019 роках і встановила зростання частки його імпорту на українському ринку при рівні його цін нижче за собівартість аналогічних українських продуктів. У зв'язку з цим комісія порушила відповідне антидемпінгове розслідування.