ДП "Антонов" сподівається на новий виток розвитку програми регіональних літаків Ан-148

Переведення в Україну літаків Ан-148-100, що раніше експлуатувалися в інших авіакомпаніях, має позитивний ефект для держпідприємства "Антонов", вважає директор з програми літака Ан-148 і його модифікацій Віктор Казуров.

"Для ДП "Антонов" це новий виток розвитку програми регіональних пасажирських літаків, який позитивно позначиться і на їх виробництві", – сказав він агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи нещодавню заяву директора Воронезької лізингової компанії "Ільюшин Фінанс Ко" Сергія Туркіна про намір у рамках стратегії ремаркетингу цивільних літаків продати п'ять Ан-148, що залишилися у неї, можливо, українським експлуатантам.

На думку Казурова, використання Ан-148-100 українськими авіакомпаніями дасть змогу громадянам України подорожувати навіть із невеликих регіональних аеропортів з рівнем комфорту і швидкістю магістральних лайнерів, а самі літаки літатимуть, а не простоюватимуть.

Директор програми Ан-148 позитивно оцінив появу наприкінці жовтня цього року в Україні нової авіакомпанії Air Ocean Airlines, у парку якої використовуються Ан-148. "Ця авіакомпанія з'явилася в потрібний час і в потрібному місці. Вона освоює нішу регіональних перевезень, що активно зростає", - зазначив він.

Казуров нагадав, що Air Ocean Airlines 23 жовтня пройшла державну сертифікацію, 30 жовтня здійснила перший рейс за маршрутом Київ – (Жуляни) – Миколаїв-Київ. Потім у листопаді компанія відкрила рейси з Києва до Запоріжжя, Львова, Чернівців, а в грудні з'єднала Львів і Харків.

"Ми вітаємо прихід цієї компанії на ринок України, який сприяє розвитку регіонів, створенню нових робочих місць, просуванню літаків Ан-148. До нового року Air Ocean Airlines планує налагодження повітряного сполучення між Львовом і Запоріжжям, а також Києвом і Харковом. "Антонов" надає всебічну підтримку експлуатанту та вирішує питання, що виникають, у максимально стислі терміни", – наголосив експерт.

Казуров уточнив, що в планах Air Ocean Airlines у першому півріччі 2022 року отримати ще три-чотири літаки, а в майбутньому довести флот до 10 літаків типу Ан-148/158.

За його словами, також в Air Ocean Airlines розглядають можливість отримання нових літаків Ан-148/158 київської збірки, які наразі розміщуються в 10-му складальному цеху після їх добудови. "В авіакомпанії сподіваються, що успішна експлуатація вітчизняних авіалайнерів надасть друге дихання проекту регіонального реактивного літака й дасть змогу налагодити його серійне виробництво", – зазначив директор з програми Ан-148 і його модифікацій ДП "Антонов".

Казуров повідомив, що у світі експлуатуються 38 літаків типу Ан-148-100. З них в Україні розташовані три літаки: два – в Air Ocean Airlines, один – в авіакомпанії ДАП "Україна". Станом на 1 грудня цього року весь парк літаків виконав понад 102 тис. польотів, налітавши більше ніж 185 тис. годин і перевізши понад 7 млн пасажирів.

Перший політ пасажирського літака Ан-148 відбувся 17 грудня 2004 року.