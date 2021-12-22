Економіка

18:42 22.12.2021

ДП "Антонов" сподівається на новий виток розвитку програми регіональних літаків Ан-148

3 хв читати
ДП "Антонов" сподівається на новий виток розвитку програми регіональних літаків Ан-148

Переведення в Україну літаків Ан-148-100, що раніше експлуатувалися в інших авіакомпаніях, має позитивний ефект для держпідприємства "Антонов", вважає директор з програми літака Ан-148 і його модифікацій Віктор Казуров.

"Для ДП "Антонов" це новий виток розвитку програми регіональних пасажирських літаків, який позитивно позначиться і на їх виробництві", – сказав він агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи нещодавню заяву директора Воронезької лізингової компанії "Ільюшин Фінанс Ко" Сергія Туркіна про намір у рамках стратегії ремаркетингу цивільних літаків продати п'ять Ан-148, що залишилися у неї, можливо, українським експлуатантам.

На думку Казурова, використання Ан-148-100 українськими авіакомпаніями дасть змогу громадянам України подорожувати навіть із невеликих регіональних аеропортів з рівнем комфорту і швидкістю магістральних лайнерів, а самі літаки літатимуть, а не простоюватимуть.

Директор програми Ан-148 позитивно оцінив появу наприкінці жовтня цього року в Україні нової авіакомпанії Air Ocean Airlines, у парку якої використовуються Ан-148. "Ця авіакомпанія з'явилася в потрібний час і в потрібному місці. Вона освоює нішу регіональних перевезень, що активно зростає", - зазначив він.

Казуров нагадав, що Air Ocean Airlines 23 жовтня пройшла державну сертифікацію, 30 жовтня здійснила перший рейс за маршрутом Київ – (Жуляни) – Миколаїв-Київ. Потім у листопаді компанія відкрила рейси з Києва до Запоріжжя, Львова, Чернівців, а в грудні з'єднала Львів і Харків.

"Ми вітаємо прихід цієї компанії на ринок України, який сприяє розвитку регіонів, створенню нових робочих місць, просуванню літаків Ан-148. До нового року Air Ocean Airlines планує налагодження повітряного сполучення між Львовом і Запоріжжям, а також Києвом і Харковом. "Антонов" надає всебічну підтримку експлуатанту та вирішує питання, що виникають, у максимально стислі терміни", – наголосив експерт.

Казуров уточнив, що в планах Air Ocean Airlines у першому півріччі 2022 року отримати ще три-чотири літаки, а в майбутньому довести флот до 10 літаків типу Ан-148/158.

За його словами, також в Air Ocean Airlines розглядають можливість отримання нових літаків Ан-148/158 київської збірки, які наразі розміщуються в 10-му складальному цеху після їх добудови. "В авіакомпанії сподіваються, що успішна експлуатація вітчизняних авіалайнерів надасть друге дихання проекту регіонального реактивного літака й дасть змогу налагодити його серійне виробництво", – зазначив директор з програми Ан-148 і його модифікацій ДП "Антонов".

Казуров повідомив, що у світі експлуатуються 38 літаків типу Ан-148-100. З них в Україні розташовані три літаки: два – в Air Ocean Airlines, один – в авіакомпанії ДАП "Україна". Станом на 1 грудня цього року весь парк літаків виконав понад 102 тис. польотів, налітавши більше ніж 185 тис. годин і перевізши понад 7 млн пасажирів.

Перший політ пасажирського літака Ан-148 відбувся 17 грудня 2004 року.

Теги: #програма #антонов
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:53 14.12.2021
"Антонов" може побудувати п'ять літаків Ан-158 для флоту Національної авіакомпанії

"Антонов" може побудувати п'ять літаків Ан-158 для флоту Національної авіакомпанії

14:44 03.12.2021
Президентську програму з висадки 1 млрд дерев в Україні виконано на 6% у 2021 році

Президентську програму з висадки 1 млрд дерев в Україні виконано на 6% у 2021 році

19:51 01.12.2021
Іпотечна програма під 5% не враховує реалій ринку нерухомості в Україні – експерт

Іпотечна програма під 5% не враховує реалій ринку нерухомості в Україні – експерт

15:14 18.11.2021
Рада має намір запустити всеукраїнську програму водозабезпечення на 2022-2026 роки

Рада має намір запустити всеукраїнську програму водозабезпечення на 2022-2026 роки

07:10 23.10.2021
Перший тестовий політ до Місяця в рамках американської програми "Артеміда" заплановано на лютий 2022 року

Перший тестовий політ до Місяця в рамках американської програми "Артеміда" заплановано на лютий 2022 року

20:12 13.10.2021
Кабмін надав "Антонову" держгарантії до 470 млн грн для будівництва Ан-32

Кабмін надав "Антонову" держгарантії до 470 млн грн для будівництва Ан-32

10:21 12.10.2021
Мінінфраструктури хоче створити в Україні центр із модернізації пасажирських літаків у вантажні

Мінінфраструктури хоче створити в Україні центр із модернізації пасажирських літаків у вантажні

19:09 01.09.2021
Кабмін затвердив Держпрограму розвитку авіапромисловості до 2030 року

Кабмін затвердив Держпрограму розвитку авіапромисловості до 2030 року

14:18 26.08.2021
Заступник генсека НАТО: Закликаємо Україну продовжувати максимально використовувати Річну національну програму

Заступник генсека НАТО: Закликаємо Україну продовжувати максимально використовувати Річну національну програму

19:35 23.08.2021
У 2022 році ЄС запустить семирічну програму підтримки, зокрема України

У 2022 році ЄС запустить семирічну програму підтримки, зокрема України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" звернувся до Єврокомісії зі скаргою на зловживання "Газпромом" домінантним становищем на ринку

В Україні можуть підняти тарифи на ЖКГ на 10-11%, але ціна газу для населення до кінця опалювального сезону не зросте – ОП

Виробництво е/е на ЮУАЕС та ЗАЕС 22 грудня вийшло на рекордний рівень – голова "Енергоатому"

Мінфін знову трохи підняв ставки гривневих ОВДП і збільшив їх продаж до 12,1 млрд грн

АМКУ оштрафував пов'язану з "Рошен" групу компаній на 283 млн грн

ОСТАННЄ

"Нафтогаз" звернувся до Єврокомісії зі скаргою на зловживання "Газпромом" домінантним становищем на ринку

"Нафтогаз" просить ЄК зобов'язати "Газпром" виставити на електронні торги значні обсяги газу для його постачання на кордоні з Україною

В Україні можуть підняти тарифи на ЖКГ на 10-11%, але ціна газу для населення до кінця опалювального сезону не зросте – ОП

Виробництво е/е на ЮУАЕС та ЗАЕС 22 грудня вийшло на рекордний рівень – голова "Енергоатому"

США звинуватили РФ у порушенні правил СОТ

Мінфін знову трохи підняв ставки гривневих ОВДП і збільшив їх продаж до 12,1 млрд грн

АМКУ оштрафував пов'язану з "Рошен" групу компаній на 283 млн грн

Україна зібрала рекордний урожай зернових – зернобобових та олійних культур - міністр агрополітики

Економіка України має достатній запас міцності, але пришвидшення зростання потребує інвестицій – Нацбанк

Похолодання збільшило споживання е/е в Україні на 1 ГВт, але резерви потужностей ще значні - глава Міненерго

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА