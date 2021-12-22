Економіка

14:23 22.12.2021

"Нафтогаз" звернувся до Єврокомісії зі скаргою на зловживання "Газпромом" домінантним становищем на ринку

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"Нафтогаз" звернувся до Єврокомісії зі скаргою на зловживання "Газпромом" домінантним становищем на ринку

НАК "Нафтогаз України" 21 грудня звернулася до Європейської комісії зі скаргою на зловживання російським "Газпромом" домінантним становищем на європейському ринку газу, подавши клопотання Генеральному директорату з конкуренції (Directorate General for Competition) про вжиття негайних заходів щодо нормалізації ситуації.

"Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку, незважаючи на зростаючий попит й обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу до Європи і конкурувати з "Газпромом", – наведено в релізі "Нафтогазу" в середу слова голови правління Юрія Вітренка.

На його думку, саме це є ключовою причиною кризи та рекордного зростання цін у Європі.

"Дії "Газпрому" є антиконкурентними і спричинили значні негативні наслідки для всіх європейських споживачів. "Нафтогаз" як один із найбільших покупців газу в Європі також зазнає збитків через ці зловживання. Отже, ми просимо Європейську комісію у належний спосіб відреагувати на порушення", - зазначив Вітренко.

"Нафтогаз" звертає увагу ЄК на те, що "Газпром" навмисно відмовився від належного заповнення газом належних йому ПСГ в ЄС або в інших країнах, в яких він має значні заброньовані обсяги. Крім того, російська компанія раптово і без вагомих причин припинила реалізацію газу через власну електронну платформу.

"Маючи достатні обсяги газу та можливість використовувати вільні транзитні потужності української ГТС, "Газпром" відмовився від поставок більших обсягів до ЄС. Також без вагомих причин "Газпром" так і не додав на своїй електронній платформі точку передачі газу на кордоні РФ-Україна. Крім того, "Газпром" продовжує блокувати експорт газу, що видобувається в Росії приватними компаніями, а також блокує транзит газу з країн Центральної Азії до Європи", - наголосили в НАК.

У "Нафтогазі" переконані, що метою таких дій є, зокрема, створення штучного дефіциту газу й тиск на Європейський Союз для якнайшвидшого запуску газопроводу "Північний потік-2" без дотримання вимог європейського законодавства. Такі дії "Газпрому" прямо суперечать європейському антимонопольному законодавству і вже призвели до зростання цін до рекордної позначки $2 тис. за 1 тис. куб. м.

Згідно з повідомленням, у скарзі також йдеться про запобігання дискримінаційним підходам із боку "Газпрому" під час використання "Північного потоку-2", української ГТС та інших транзитних маршрутів, якими російський газ транспортують до Європи.

"Пропозиції "Нафтогазу" спрямовані на якнайшвидше розв’язання енергетичної кризи в Європі, є справедливими та зваженими. Звернення "Нафтогазу" до Єврокомісії містить короткий опис зловживань та антиконкурентних дій з боку "Газпрому", а також першочергові пропозиції щодо нормалізації ситуації — надалі компанія надасть Європейській комісії також розширені та доповнені матеріали", - резюмують у НАК.

Теги: #нафтогаз #газпром #єврокомісія #скарга
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