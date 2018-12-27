Экономика

13:57 27.12.2018

Кабмін заборонив ввезення до України крохмале-патокової продукції походженням із РФ

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Кабмін заборонив ввезення до України крохмале-патокової продукції походженням із РФ

 Кабінет Міністрів додав крохмале-патокову продукцію до переліку товарів походженням із РФ, заборонених до ввезення в Україну.

Згідно з постановою, ухваленою на засіданні уряду в четвер, заборона на ввезення поширюватиметься на крохмаль кукурудзяний, глюкозу та сироп з глюкози, мальтодекстрин і мальтодекстриновий сироп.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, сумарний імпорт цієї крохмале-патокової продукції з РФ, за даними Державної служби статистики, в 2017 році зріс порівняно з 2016 роком більше ніж утричі у вартісних і кількісних показниках до 6,76 тис. тонн ($2,23 млн). За січень-вересень 2018 року обсяги імпорту зросли майже в чотири рази порівняно з аналогічним періодом минулого року і становлять 15,24 тис. тонн ($4,84 млн). При цьому експорт цих видів крохмале-патокової продукції за дев'ять місяців 2018 року до РФ з України впав у 21 раз - до 917 тонн.

За даними асоціації "Укркондпром", крохмале-патокова галузь України має значний профіцит виробничих потужностей, щоб забезпечити потреби вітчизняного ринку в разі збільшення попиту, і заборона на ввезення вищезазначеної продукції з РФ не призведе до дефіциту в Україні цієї продукції.

"За загальних виробничих потужностей із виробництва крохмалю в 100 тис. тонн, розмір незадіяних потужностей становить понад 10 тис. тонн. Для виробництва патоку і сиропів усіх типів обсяг незадіяних потужностей становить понад 80 тис. тонн за загальних потужностей у 300 тис. тонн", - зазначено в пояснювальній записці.

У документі повідомляється, що через цим обмеження доступу російської крохмале-патокової продукції на український ринок необхідне для поліпшення економічного стану підприємств галузі, оновлення виробничих потужностей і запобігання витіснення української продукції продукцією російського походження.

Як повідомлялося, згідно з рішенням уряду України від 30 грудня 2015 року, з 2 січня 2016 року у рамках заходів до всіх товарів походженням із Росії застосовуються ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України. При цьому преференційний режим щодо РФ (вільна торгівля) скасовується з огляду на порушення Російською Федерацією договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року.

Російське продовольче ембарго діє для українських товарів із 1 січня 2016 року. У відповідь уряд України затвердив торговельній контрзаходи та заборонив постачання російських продуктів харчування, а також низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту.

Теги: #рф #санкції #кабмін
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