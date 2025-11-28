Інтерфакс-Україна
Економіка
17:36 28.11.2025

Зеленський очікує, що буде ухвалено держбюджет на 2026 рік

1 хв читати
Зеленський очікує, що буде ухвалено держбюджет на 2026 рік

Кабінет міністрів разом з Верховною Радою має ухвалити бюджет на 2026 рік, очікує президент України Володимир Зеленський.

"Я розраховую, що прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами в діалозі та єдності забезпечить Україні три речі. Найголовніше – ухвалити бюджет 26-го року, тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість. Це те, що потрібно людям", - сказав він у вечірньому зверненні у п’ятницю.

Президент також додав, що очікує кандидатур на міністрів енергетики та юстиції.

"Чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни", - пояснив він.

Теги: #держбюджет

