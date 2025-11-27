Інтерфакс-Україна
Економіка
16:51 27.11.2025

Подано понад 13 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", 4 млн українців уже отримали виплати

2 хв читати
Подано понад 13 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", 4 млн українців уже отримали виплати

Уже подано понад 13 млн заявок від українців на отримання 1 тис. грн у рамках програми "Зимова підтримка", повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

"Станом на 27 листопада понад 13 млн українців подали заявки на отримання допомоги 1 тис. грн у межах урядової "Зимової підтримки". Серед них — 4 млн людей уже отримали кошти на картку "Національний кешбек", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що через застосунок "Дія" вже оформлено понад 11 млн заявок. Крім того, майже 2 млн громадян отримають допомогу автоматично разом із пенсіями та соціальними виплатами через "Укрпошту".

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність і донати Силам оборони. Водночас допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку.

3 21 листопада до 17 грудня триває прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю); люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб; діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання; діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років; одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Кошти можна буде витрати протягом 180 днів від часу зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Уряд очікує від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" в 1 тис. грн для дорослих і дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати - 14 млрд грн.

Благодійні фонди закликають українців перераховувати допомогу по державній програмі "Зимова підтримка" на потреби Сил оборони.

Теги: #зимова_підтримка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:37 24.11.2025
Уряд заборонив використання коштів нацкешбеку на 66 категорій, зокрема оплату мобільного/інтернету та будівельні роботи

Уряд заборонив використання коштів нацкешбеку на 66 категорій, зокрема оплату мобільного/інтернету та будівельні роботи

12:34 24.11.2025
"Укрпошта" розпочала виплату 1 тис. грн "Зимової підтримки"

"Укрпошта" розпочала виплату 1 тис. грн "Зимової підтримки"

11:29 24.11.2025
Подано уже 200 тис. заявок на отримання 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій

Подано уже 200 тис. заявок на отримання 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій

11:19 24.11.2025
Подано понад 10 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", майже 2 млн українців уже отримали виплати

Подано понад 10 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", майже 2 млн українців уже отримали виплати

19:19 23.11.2025
Почалися перші виплати 1 тис. грн "Зимової підтримки"

Почалися перші виплати 1 тис. грн "Зимової підтримки"

14:39 23.11.2025
Заявки на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій подали вже понад 150 тис. українців

Заявки на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій подали вже понад 150 тис. українців

12:22 21.11.2025
Стартує прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для окремих категорій – Свириденко

Стартує прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для окремих категорій – Свириденко

09:16 19.11.2025
Фонди закликають українців донатити 1 тис. грн "Зимової підтримки" на потреби Сил оборони

Фонди закликають українців донатити 1 тис. грн "Зимової підтримки" на потреби Сил оборони

11:01 18.11.2025
Оформити заявку на 1 тис. грн "Зимової підтримки" тепер можна у відділеннях "Укрпошти"

Оформити заявку на 1 тис. грн "Зимової підтримки" тепер можна у відділеннях "Укрпошти"

15:29 17.11.2025
Мінсоцполітики: Заявки на дітей у програмі "Зимова підтримка" перетнули мільйон

Мінсоцполітики: Заявки на дітей у програмі "Зимова підтримка" перетнули мільйон

ВАЖЛИВЕ

Ексвласники ПриватБанку не сплатили понад $3 млрд за рішенням Високого суду Англії, банк переходить до примусового виконання

Україна та МВФ досягли домовленості про нову 4-річну програму EFF на $8,1 млрд на рівні персоналу

Внаслідок ракетної атаки вночі зруйновано складські та виробничі приміщення "Текстиль-Контакту"

У Києві зруйновано логістичний центр Novus, загинули четверо водіїв

Аукціон з продажу ОПЗ не відбувся

ОСТАННЄ

Елеватори не встигають сушити кукурудзу врожаю-2025 через надмірну вологість - аналітики

Бізнес закликає Кабмін зробити безперервною процедуру перебронювання працівників із чинною відстрочкою

"Ковальська" розпочала видобуток річкового піску на Жавинському родовищі в Чернігівській області

Ексвласники ПриватБанку не сплатили понад $3 млрд за рішенням Високого суду Англії, банк переходить до примусового виконання

Україна та МВФ досягли домовленості про нову 4-річну програму EFF на $8,1 млрд на рівні персоналу

Україна та власники ВВП-варантів відновили переговори щодо реструктуризації

Україна імпортувала за 10 міс. картоплі у 5,1 раза більше, ніж рік тому

"Ковальська" розглядає можливість створення індустріального парку в Бучі

Ощадбанк у жовтні збільшив портфель кредитів юрособам на 4,2 млрд грн

Завод автоклавного газобетону групи "Ковальська" у Розвадові буде запущено у грудні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА