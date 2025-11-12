Інтерфакс-Україна
Економіка
19:58 12.11.2025

Україна очікує надходження EUR6 млрд від ЄС 13 листопада – голова комітету Ради

Наступний транш прямої бюджетної допомоги від Європейського союзу надійде за планом, орієнтовно у четвер, мова йде про EUR4,1 млрд за рахунок заморожених російських коштів в рамках механізму ERA loans і EUR1,9 млрд в рамках Ukraine Facility, повідомила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

"Відповідно, ризиків щодо фінансування військових і соціально-гуманітарних видатків немає", – написала вона у Facebook та уточнила, що отримала відповідну інформацію від делегації EC FIN (директорату Єврокомісії, який опікується ERA loans) Стефані Паміс, Х’юго Рамонде та їх колегами з представництва ЄС в Україні.

Щодо "репараційного кредиту" Підласа повідомила, що робота триває, але потрібне політичне рішення Євроради – тобто усіх країн-членів.

"Я ще раз підкреслила, що потреба в новій допомозі від ЄС виникне вже в кінці І кварталу 2026, в першу чергу для фінансування невійськових видатків. Але ми також наполягаємо на можливості використання "репараційного кредиту" для потреб оборони через бюджет (в тому числі на виплати військовим)", – зазначила глава Бюджетного комітету.

За її словами, в Брюсселі обговорюється, що надання "репараційного кредиту" буде супроводжуватись умовами щодо продовження і посилення реформ.

Як повідомлялося, у рамках механізму ERA Україна вже залучила від ЄС EUR14 млрд із передбачених EUR18,1 млрд.

Від часу набрання чинності Ukraine Facility загальним обсягом EUR50 млрд в березні 2024 року Україні вже надано EUR6 млрд шляхом перехідного фінансування, EUR1,89 млрд у вигляді попереднього фінансування та чотири транші приблизно по EUR4,2 млрд, EUR4,1 млрд, EUR3,5 млрд та EUR3,2 млрд відповідно.

Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – EUR62,5 млрд, повідомляв Мінфін на початку жовтня.

 

Теги: #фінансування #єс

