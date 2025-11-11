Активи російської "ЛУКОЙЛ" в Іраку під загрозою через санкції США

Уряд Іраку заявив, що не може надалі співпрацювати з російською нафтовою компанією "ЛУКОЙЛ" через санкції США, повідомив CNN у понеділок.

За словами речника Міністерства нафти Іраку Абдула Сахіба Базуна аль-Хаснаві, "ЛУКОЙЛ" повідомив іракську державну нафтову компанію SOMO про оголошення форс-мажорних обставин, посилаючись на обставини, що не залежать від компанії і унеможливлюють виконання контракту.

"ЛУКОЙЛ" володіє 75% часткою в гігантському родовищі Західна Курна-2 на півдні Іраку, яке виробляє понад 400 000 барелів сирої нафти на день. Загалом його закордонні активи оцінюються в понад $20 млрд.

Аль-Хаснаві повідомив CNN, що "ЛУКОЙЛ" не зміг виплатити зарплату сотням співробітників, більшість з яких є іракцями, через санкції, оголошені президентом США Дональдом Трампом 22 жовтня.

Компанії, що працюють в Іраку, "повинні бути повністю вільними від будь-яких операцій, підозр або санкцій, які можуть бути накладені ... Міністерством фінансів США або навіть Європейським Союзом", цитує CNN Алі Нізара аль-Шатарі, генерального директора Державної організації з маркетингу нафти Іраку, відомої як SOMO.

"Усі платежі за експортовану нафту та нафтопродукти обробляються через систему SWIFT, яка забороняє участь суб'єктів, що підпадають під санкції або мають високий ризик", — заявив аль-Шатарі у відеозаяві минулого тижня