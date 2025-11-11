Інтерфакс-Україна
Економіка
09:24 11.11.2025

Активи російської "ЛУКОЙЛ" в Іраку під загрозою через санкції США

1 хв читати
Активи російської "ЛУКОЙЛ" в Іраку під загрозою через санкції США

Уряд Іраку заявив, що не може надалі співпрацювати з російською нафтовою компанією "ЛУКОЙЛ" через санкції США, повідомив CNN у понеділок.

За словами речника Міністерства нафти Іраку Абдула Сахіба Базуна аль-Хаснаві, "ЛУКОЙЛ" повідомив іракську державну нафтову компанію SOMO про оголошення форс-мажорних обставин, посилаючись на обставини, що не залежать від компанії і унеможливлюють виконання контракту.

"ЛУКОЙЛ" володіє 75% часткою в гігантському родовищі Західна Курна-2 на півдні Іраку, яке виробляє понад 400 000 барелів сирої нафти на день. Загалом його закордонні активи оцінюються в понад $20 млрд.

Аль-Хаснаві повідомив CNN, що "ЛУКОЙЛ" не зміг виплатити зарплату сотням співробітників, більшість з яких є іракцями, через санкції, оголошені президентом США Дональдом Трампом 22 жовтня.

Компанії, що працюють в Іраку, "повинні бути повністю вільними від будь-яких операцій, підозр або санкцій, які можуть бути накладені ... Міністерством фінансів США або навіть Європейським Союзом", цитує CNN Алі Нізара аль-Шатарі, генерального директора Державної організації з маркетингу нафти Іраку, відомої як SOMO.

"Усі платежі за експортовану нафту та нафтопродукти обробляються через систему SWIFT, яка забороняє участь суб'єктів, що підпадають під санкції або мають високий ризик", — заявив аль-Шатарі у відеозаяві минулого тижня

 

Теги: #лукойл #санкції #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:07 11.11.2025
Активи російської "Лукойл" в Іраку під загрозою через санкції США – ЗМІ

Активи російської "Лукойл" в Іраку під загрозою через санкції США – ЗМІ

23:44 10.11.2025
Міністри фінансів країн ЄС розглядатимуть у четвер два способи фінансової підтримки України – ЗМІ

Міністри фінансів країн ЄС розглядатимуть у четвер два способи фінансової підтримки України – ЗМІ

10:55 10.11.2025
"Прихована мобілізація" в РФ свідчить, що ні контрактники, ні залучені до війни іноземці не покривають втрат ворога у боях за Покровськ - ЦПД

"Прихована мобілізація" в РФ свідчить, що ні контрактники, ні залучені до війни іноземці не покривають втрат ворога у боях за Покровськ - ЦПД

16:38 09.11.2025
Україна запровадила санкції проти Кирила Дмитрієва, високопосадовців РФ та російських видавництв

Україна запровадила санкції проти Кирила Дмитрієва, високопосадовців РФ та російських видавництв

16:27 09.11.2025
Україна запровадила санкції проти екс-голови КС Тупицького

Україна запровадила санкції проти екс-голови КС Тупицького

10:08 08.11.2025
США звільнили Угорщину від американських санкцій за використання російської нафти і газу на рік - ЗМІ

США звільнили Угорщину від американських санкцій за використання російської нафти і газу на рік - ЗМІ

21:28 04.11.2025
США послаблюють деякі санкції проти Білорусі, зокрема щодо літаків Лукашенка

США послаблюють деякі санкції проти Білорусі, зокрема щодо літаків Лукашенка

18:45 04.11.2025
ГУР спільно з пілотами ЗСУ та ССО атакували НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" - джерела

ГУР спільно з пілотами ЗСУ та ССО атакували НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" - джерела

21:05 31.10.2025
Трамп заявив, що поки не задовольнив прохання Орбана про виключення Угорщини з санкцій щодо поставок нафти РФ

Трамп заявив, що поки не задовольнив прохання Орбана про виключення Угорщини з санкцій щодо поставок нафти РФ

17:03 31.10.2025
Зеленський підписав два укази про запровадження санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб

Зеленський підписав два укази про запровадження санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб

ВАЖЛИВЕ

Наглядрада "Енергоатома" проведе спецзасідання для оцінки ситуації зі звинуваченнями працівників компанії в корупції

Писарука на чолі правління Райффайзен Банку з 1 січня 2026 року замінить його заступниця Гуріна

Яценюк: $300 млрд російських суверенних активів не вистачить на компенсацію втрат України

Яценюк: Грошей в наступному році не буде стільки, скільки в поточному, до цього треба бути готовим

Яценюк: українська економіка попри певні обмеження є економікою воєнного часу

ОСТАННЄ

Наглядрада "Енергоатома" проведе спецзасідання для оцінки ситуації зі звинуваченнями працівників компанії в корупції

Чиста купівля населенням валюти у жовтні-2025 виросла до $0,75 млрд

Писарука на чолі правління Райффайзен Банку з 1 січня 2026 року замінить його заступниця Гуріна

Україна постачала Сирії пшеницю двома суднами

Револьверний фонд Києва надає будинковим громадам кредити для покращення технічного стану житла

Бізнес найбільше скаржиться на ціни та доступ до е/е, відтік кадрів та споживачів, "тінь" та мінливе законодавче поле

Близько 4 млрд грн компенсацій за програмою "єВідновлення" видано за місяць

Ситуація з газом не настільки критична, як могло б бути після атак РФ, - член наглядради "Нафтогазу"

Середня зарплата в ритейлі в 2024 р. підвищилася на 30%, найвища зарплата у GoodWine - Opendatabot

"Укрзалізниця" прогнозує у 2025р. скорочення вантажних перевезень на 7% і зростання їх у 2026р. на 0,6%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА