20:31 03.11.2025

Підласа: Ризиків щодо запланованих оборонних видатків немає, дохідна частина – стабільна

Ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків немає, дохідна частина – стабільна, заявила народна депутатка (фракція "Слуга народу") очільниця комітету Ради з питань бюджету Роксолана Підласа за підсумками виконання державного бюджету за 10 місяців 2025р.

"Ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків у Державному бюджеті-2025 немає, дохідна частина – стабільна. До загального фонду Держбюджету за 10 місяців цього року надійшло 1,76 трлн грн від податків, зборів та обов’язкових платежів – без міжнародних грантів. Це на 3,1% або на 53,3 млрд грн більше плану на звітний період, враховуючи зміни, які вносились бюджетами влітку та восени", - написала вона у фейсбуці у понеділок.

За її словами, найбільші надходження традиційно від: імпортного ПДВ – 440,6 млрд грн; ПДФО та військового збору – 293 млрд грн; ПДВ з вироблених в Україні товарів – 255,8 млрд грн вже за вирахунком відшкодованого ПДВ; податку на прибуток – 224,3 млрд грн; імпортного акцизу – 134,6 млрд грн; внутрішнього акцизу – 98 млрд грн.

Як зазначила очільниця бюджетного комітету, план на звітний період за цими платежами, окрім імпортного ПДВ та акцизу з вироблених товарів, перевиконаний. Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету за 10 місяців спрямовано 473,5 млрд грн.

"Виконання доходів важливе, тому що ми все одно забезпечуємо потреби оборони переважно з власних ресурсів. Наразі ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків немає", - акцентувала Підласа.

Водночас, повідомила вона, за 10 місяців до бюджету надійшло $37,1 млрд міжнародної допомоги, яка переважно використовується для покриття невійськових видатків. "Є два винятки в межах інструменту ERA Loans: гроші Великої Британії, які використовуються на закупівлю зброї через держбюджет, та €6 млрд, які ЄС вперше дозволив спрямувати на військові видатки – з них покриваються додаткові 325 млрд грн для сектору нацбезпеки і оборони в 2025 році", - уточнила Підласа.

Кошти бюджету за 10 місяців використовувались (найбільші категорії) наступним чином:

оборона – 63,3% усіх видатків загального фонду. У абсолютному вимірі це 2 трлн грн; погашення ОВДП – 440,3 млрд грн; соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проектів) – 322,3 млрд грн; обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) – 279,9 млрд грн; програма медичних гарантій – 139 млрд грн; зарплата вчителів в школах (з доплатами) – 93,3 млрд грн; погашення зовнішнього боргу – 89,7 млрд грн; базова+додаткові дотації місцевим бюджетам (разом) – 39,6 млрд грн.

"Загалом за 10 місяців було проведено видатків на 3,2 трлн грн по загальному фонду Держбюджету – це 73,7% від плану на рік (після останніх змін до Бюджету 21 жовтня) і 94,5% до плану на 10 місяців цього року", - резюмувала Підласа.

 

Теги: #оборона #бюджет #слуга_народу

