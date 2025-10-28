На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

Фото: https://www.facebook.com

З EUR 25 млн, виділених Нідерландами на підтримку енергосистеми України, EUR10 млн буде виділено в Енергетичний фонд України, ще EUR10 млн – в Європейський банк реконструкції та розвитку, EUR5 млн – на імпорт газу, повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл.

"10 мільйонів з цього попрямують до Енергетичного фонду України, 10 мільйонів - ЄБРР. Щодо імпорту газу в Україну – 5 мільйонів. Це буде безпосередня підтримка. Тобто це компресори газові та інші матеріали, що ми можемо постачати якомога швидше", - сказав він під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок.

Як повідомлялося, Девід ван Віл, який прибув у вівторок з візитом до Києва, оголосив про виділення EUR25 млн на підтримку енергосистеми України.