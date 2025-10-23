Інтерфакс-Україна
ЄС з 12 листопада запроваджує заборону на транзакції з низкою банків РФ і Білорусі

Євросоюз у рамках 19 пакета санкцій з 12 листопада впроваджує заборону на транзакції з п’ятьма російськими кредитними організаціями: Альфа-банком, МТС Банком, Абсолют Банком, банком "Земський" та НКО "Істина", йдеться в повідомленні ЄС.

Крім того, до санкційного списку ЄС потрапили білоруські Альфа-банк, Сбер Банк, "ВТБ", "Белгазпромбанк", "БелВЕБ", а також "дочка" "ВТБ" у Казахстані та філія "ВТБ" у Шанхаї.

