АМКУ закрив справу проти ПриватБанку на ринку еквайрингових послуг за відсутності порушень

Антимонопольний комітет України (АМКУ) закрив справу проти державного ПриватБанку, розпочату у 2021 році в межах детального дослідження ринку послуг торгового еквайрингу, через відсутність порушень, хоча й встановив монопольне становище ПриватБанку на цьому ринку та визнав його ринкову владу.

"Відповідно до статті 49 закону "Про захист економічної конкуренції" розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо не доведено вчинення порушення", – зазначається у рішенні АМКУ, яке оприлюднене на його сайті у середу.

Згідно з ним, після ретельного вивчення обставин справи встановлено, що застосування ПриватБанком єдиної плати за торговий еквайринг для внутрішньобанківських та міжбанківських платіжних операцій не суперечить законодавству та обґрунтовується специфікою функціонування двох суміжних ринків – ринку емісії електронних платіжних засобів і ринку послуг торгового еквайрингу.

Відповідно до чинного законодавства банки-еквайри включають комісію інтерчейндж до плати за еквайринг у розмірі, визначеному міжнародними платіжними системами (МПС) Visa та MasterCard. За своєю суттю, визначеною правилами МПС, інтерчейндж є комісією, дохід від якої спрямовується на розвиток культури безготівкових платежів. Отримані кошти стимулюють банки збільшувати випуск карток, пропонувати кешбеки та акційні програми, а також впроваджувати інновації.

"Ми вітаємо рішення АМКУ у справі, яка тривала понад чотири роки і вважаємо його важливим сигналом для ринку, де здорова конкуренція сприяє інноваціям", – прокоментував закриття справи член правління ПриватБанку з питань корпоративного та малого і середнього бізнесу Євген Заіграєв.

АМКУ зазначив, що ПриватБанк підвищував та утримував ціни на рівні, що перевищує рівень суб’єктів господарювання (банків-еквайрів), які зазнають від нього значної конкуренції, з нарощуванням обсягів продажів та частки на ринку, що доводить його ринкову владу.

В рішенні із посиланням на дані НБУ сказано, що частка ПриватБанку на ринку еквайрінгу з 2018 року по 2024 рік зросла з 62% до 64% з невеликим зниженням до 59% у 2021 році. При цьому частка Ощадбанку, який йде другим, за цей час зменшилася з 16,5% до 16,1%, а Райффайзен Банку, який йде третім, – з 9,2% до 6,6%.

Кількість POS-терміналів банку з 2018 року по 2024 рік зросла зі 170,54 тис. до 316,08 тис.

Комітет також встановив, що банк володів значною часткою на ринку емісії електронних платіжних засобів: з 55,3% у 2018 році вона трохи скоротилася до 53,7% у 2024 році. "Отже, Відповідач у період 2018–2024 років володів додатковими ознаками ринкової влади у зв’язку з високим рівнем концентрації ринку та значною часткою на вертикально суміжному ринку", – робить висновок Антимонопольний комітет.

В дослідженні також йдеться про те, що на ринку послуг торгового еквайрингу спостерігається вплив із боку споживачів − великих торговельних мереж, який реалізується під час переговорів щодо встановлення індивідуальних умов оплати за послуги еквайрингу. "Зокрема, для таких суб’єктів господарювання може застосовуватись індивідуальна плата за торговий еквайринг, яка на 30-50% нижча за стандартну", – зазначає АМКУ.

В той же час він наголошує, що у сукупності всі споживачі ПриватБанку (як великі торговельні мережі, так і дрібні торговці, що належать до категорії малих та середніх підприємців) не мали достатнього рівня ринкової влади та не могли діяти незалежно від нього під час визначення умов плати за послуги торгового еквайрингу.

"Завдяки ринковій владі, яка полягає в підвищенні плати за торговий еквайринг та її підтриманні на рівні, що перевищує рівень, обумовлений конкуренцією на ринку; невеликим часткам на ринку, які належать конкурентам, ПриватБанк не зазнавав значної конкуренції в період 2018–2024 років", – робить висновок АМКУ.

Загальні активи ПриватБанку, за даними НБУ, на 1 вересня 2025 року досягли 1,001 трлн грн, або 25,6% від всіх загальних активів банківської системи України.

За даними ПриватБанку, за дев’ять місяців 2025 року українці оплатили через еквайрингову екосистему банку товари та послуги на суму 900 млрд грн, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. При цьому обсяги оплат картками через застосунок "Термінал", який може працювати за відсутності електроенергії, зросли майже на 70% – до 10,8 млрд грн, а через сервіс інтернет-еквайрингу LiqPay – до близько 66 млрд грн з початку 2025 року.