"Укрнафта" дослідила 1330 кв. км площ за 3 роки за допомогою 3D сейсморозвідки

АТ "Укрнафта" за три роки дослідило 1330 кв. км площ за допомогою 3D сейсморозвідки з метою розширення ресурсної бази та підвищення точності геологічного моделювання.

"Одне з головних стратегічних завдань - збільшення запасів вуглеводнів", - зазначається у повідомленні компанії.

З цією метою "Укрнафта" інвестує у сучасні геофізичні дослідження, які дають змогу виявляти нові перспективні пласти та ефективніше планувати буріння.

За словами в. о. голови правління "Укрнафти" Юрія Ткачука, у 2025 році загальна площа 3D-сейсморозвідки становить приблизно 750 кв. км.

"Польову фазу вже завершено на двох родовищах, ще одне перебуває у роботі, а дослідження на трьох нових заплановано до кінця року. Це послідовна робота, яка забезпечує довгострокову стабільність видобутку", - зазначив він.

У компанії наголосили, що саме "Укрнафта" стала першою в Україні, яка застосувала бездротову технологію 3D-сейсморозвідки в гірських умовах. Цей підхід дає можливість працювати у складних геологічних умовах, мінімізує екологічний вплив, скорочує тривалість польових робіт і забезпечує вищу точність геофізичних даних. Отримані результати формують основу цифрових геологічних і гідродинамічних моделей, що допомагають прогнозувати динаміку видобутку та приймати обґрунтовані технічні рішення.

У 2026 році компанія планує продовжити 3D-сейсморозвідку на найбільш перспективних родовищах.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року вступила в управління активами Glusco і загалом оперує наразі 663 АЗК. Володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На її балансі - 1832 нафтові та 154 газові видобувні свердловини.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

Чистий прибуток "Укрнафти" за підсумками 2024 року - 16,38 млрд грн.