Кабмін планує виплатити по 6,5 тис. грн допомоги "Тепла зима" для 660 тис. громадян вразливих категорій
Кабінет міністрів України планує запровадити виплату одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року "Тепла зима" у розмірі 6,5 тис. грн, про це йдеться в проєкті постанови, який опубліковано для обговорення на сайті Спільного представницького органу об’єднань профспілок.
Зазначається, що метою прийняття проєкту акта є державна підтримка дітей, над якими встановлено опіку чи піклування та дітей з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, дітей з малозабезпечених сімей, дітей та осіб з інвалідністю I групи з числа внутрішньо переміщених осіб, а також одиноким пенсіонерам у зимовий період 2025-2026 років.
Установлено, що кошти одноразової допомоги зараховуватимуться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або на віртуальну платіжну картку "Дія.Картка" та будуть доступними для використання протягом 180 календарних днів з дати зарахування отримувачу.
Очікувана кількість категорій отримувачів допомоги: на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 40 900 дітей (загальний обсяг коштів для виплати одноразової грошової допомоги - 265,9 млн грн); на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім’ях – 1 тис. дітей з інвалідністю (6,5 млн грн); на проживання внутрішньо переміщеним особам – 12 800 осіб з інвалідністю І групи, та 252 898 дітей (1,7 млрд грн); малозабезпеченим сім’ям – 335 863 дітей (2,2 млрд грн); одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд – 17 500 осіб (113,8 млн грн).
Таким чином, підтримку прогнозовано отримає понад 660 тис. громадян, і на ці цілі планується виділити близько 4,3 млрд гривень.
Як повідомлялося, протягом зими 2024/2025 років діяла програма "Зимова єПідтримка", яка передбачала отримання кожним громадянином 1 тис. грн. Витратити допомогу можна було на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг, перенаправити кошти на благодійні рахунки Сил безпеки і оборони або волонтерського фонду.