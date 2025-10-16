Кабмін планує виплатити по 6,5 тис. грн допомоги "Тепла зима" для 660 тис. громадян вразливих категорій

Фото: НБУ

Кабінет міністрів України планує запровадити виплату одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року "Тепла зима" у розмірі 6,5 тис. грн, про це йдеться в проєкті постанови, який опубліковано для обговорення на сайті Спільного представницького органу об’єднань профспілок.

Зазначається, що метою прийняття проєкту акта є державна підтримка дітей, над якими встановлено опіку чи піклування та дітей з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, дітей з малозабезпечених сімей, дітей та осіб з інвалідністю I групи з числа внутрішньо переміщених осіб, а також одиноким пенсіонерам у зимовий період 2025-2026 років.

Установлено, що кошти одноразової допомоги зараховуватимуться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або на віртуальну платіжну картку "Дія.Картка" та будуть доступними для використання протягом 180 календарних днів з дати зарахування отримувачу.

Очікувана кількість категорій отримувачів допомоги: на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 40 900 дітей (загальний обсяг коштів для виплати одноразової грошової допомоги - 265,9 млн грн); на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім’ях – 1 тис. дітей з інвалідністю (6,5 млн грн); на проживання внутрішньо переміщеним особам – 12 800 осіб з інвалідністю І групи, та 252 898 дітей (1,7 млрд грн); малозабезпеченим сім’ям – 335 863 дітей (2,2 млрд грн); одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд – 17 500 осіб (113,8 млн грн).

Таким чином, підтримку прогнозовано отримає понад 660 тис. громадян, і на ці цілі планується виділити близько 4,3 млрд гривень.

Як повідомлялося, протягом зими 2024/2025 років діяла програма "Зимова єПідтримка", яка передбачала отримання кожним громадянином 1 тис. грн. Витратити допомогу можна було на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг, перенаправити кошти на благодійні рахунки Сил безпеки і оборони або волонтерського фонду.