Уряд продовжив дію ПСО для суб'єктів ринку газу та підвищив його ціну для виробників е/е до 31 березня 2026р на 14,3-16,7%

Кабінет міністрів України продовжив терміни дії положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на суб'єктів ринку природного газу щодо постачання газу побутовим споживачам, операторам газорозподільних систем, постачальнику "останньої надії" та виробникам електричної енергії з газу з 31 жовтня 2025 року по 31 березня 2026 р.

Рішення уряду закріплено постановою від 10 жовтня 2025 року №1306 "Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу".

Вказаним документом уряд також підвищив на період до 31 березня 2026 року ціни на газ НАК "Нафтогаз України" в рамках ПСО для теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей (ТЕС/ТЕЦ) та газотурбінних і газопоршневих установок з 14 000-18 000 грн/1 тис. куб. м до 16 000-21 000 грн/1 тис. куб. м.

Згідно з документом, зокрема, ціна газу для ТЕЦ, які виробляють електричну енергію в теплофікаційному циклі, а також для газотурбінних/газопоршневих установок, які виробляють електричну та теплову енергію комбінованим способом, зросте з 18 000 грн до 21 000 грн/1 тис. куб. м.

Відповідно, ціна газу для ТЕС/ТЕЦ, які виробляють е/е в конденсаційному циклі (виключно е/е – ІФ-У) та газотурбінних/газопоршневих установок, які виробляють виключно е/е, збільшиться з 14 000 грн до 16 000 грн/1 тис. куб. м.

"ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" укладає договори постачання природного газу із суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва е/е на ТЕС, ТЕЦ, газотурбінних та газопоршневих установках, і постачає їм природний газ з дати укладення таких договорів до 31 березня 2025 р. (…) за такими цінами…", - говориться у тексті постанови з внесеними змінами.

Окрім того, постанова зобов'язує ТОВ "Оператор ГТС України" до 31 березня 2026 р. придбавати виключно імпортний природний газ в обсязі 340 млн. куб. м шляхом укладення договорів купівлі-продажу на підставі ціни газу за біржовими угодами з точкою поставки на кордоні України та країн-членів ЄС та/або з точкою поставки в підземних сховищах газу на території України в режимі "Митний склад".