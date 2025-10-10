Інтерфакс-Україна
Економіка
19:28 10.10.2025

Імпорт в Україну легкових авто за 9 міс. зріс на 27,4%

2 хв читати
Імпорт в Україну легкових авто за 9 міс. зріс на 27,4%

Обсяг імпорту в Україну легкових автомобілів, враховуючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та авто для перегонів (код УКТ ЗЕД 8703), у січні-вересні 2025 року склав майже $4,172 млрд, що на 27,4% більше за показник аналогічного періоду 2024 року ($3,276 млрд).

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою України, таким чином темп приросту імпорту легковиків ще прискорився – за підсумками півріччя він складав 11,6% до аналогічного періоду 2024 року.

У вересні цього року в Україну ввезено легкових авто на $581,86 млн, що на 70% більше ніж у вересні торік.

До трійки найбільших постачальників авто в Україну у січні-вересні поточного року увійшли Німеччина, США і Китай, тоді як торік це були США, Німеччина та Японія. Зокрема, поставки авто з Німеччини зросли на 50,5% - до $739,7,2 млн, а їхня частка в структурі імпорту автомобілів становила 17,7% проти 15,1% роком раніше.

Із США в Україну ввезено автомобілів на $732,3 млн (на 18,4% більше), а з Китаю- на $517,2 млн (12,4% імпорту легкових). Торік з Японії, яка входила до трійки лідерів, імпорт складав $387,4 млн (11,8%).

З інших країн весь імпорт легкових авто за вказаний період становив $2,18 млрд супроти $1,78 млрд за січень-вересень-2024.

Водночас за дев'ять місяців цього року Україна експортувала такі транспортні засоби лише на $6,9 млн, зокрема, в ОАЕ , Канаду та США, тоді як рік тому в аналогічний період країна постачила їх на зовнішні ринки на $8,6 млн, здебільшого у Канаду, Німеччину та США.

За даними Держмитслужби, у загальній структурі імпорту товарів в Україну у січні-вересні частка легкових авто становила 6,94% (торік 6,4%), в структурі експорту – 0,02% (0,03%).

Як повідомлялося, 2024 року в Україну ввезено легкових авто на $4,385 млрд – на 8% більше, ніж роком раніше, експортовано на $10,1 млн (у 2,7 раза менше).

Теги: #імпорт #експорт #авто

