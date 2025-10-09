Голова комітету Ради Бабак пропонує передбачити додатково 12 млрд грн на підвищення зарплат вчителям у проєкті держбюджету-2026

Фото: НБУ

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак вважає, що для виплати вчителям щомісячного окладу в розмірі не менше трьох мінімальних зарплат з 1 вересня 2026 року в державному бюджеті необхідно передбачити 65 млрд грн.

"Оскільки в правці запропонував запровадити новий розмір заробітної плати для вчителів – на рівні трьох мінімальних зарплат із 1 вересня 2026 року, цілком очевидно, що для цього потрібне відповідне фінансування. За попередніми розрахунками, для реалізації цієї ініціативи приблизно вистачить уже закладених у бюджеті 53 млрд грн. Додатково я запросив ще 12 млрд грн, щоб повністю забезпечити підвищення заробітної плати вчителів", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Голова комітету додав, що для того, щоб вчителі не сприймали це підвищення як тимчасову доплату, він запропонував правкою перевести ці кошти в освітню субвенцію.

Як повідомлялося, 5 вересня міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що на сьогодні в державному бюджеті немає достатніх коштів на виконання статті "Закону про освіту" щодо оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

16 вересня міністр освіти Лісовий заявив, що проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає підвищення на 50% середньої заробітної плати для педагогів. Зокрема, з 1 січня на 30% та з 1 вересня ще на 20%.

29 вересня голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про необхідність виконати закон "Про освіту" і гарантувати вчителю найнижчої категорії дохід в три мінімальні заробітні плати.

6 жовтня голова комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що пропонує передбачити в державному бюджеті виплату вчителям щомісячний оклад у розмірі не менше трьох мінімальних зарплат з 1 вересня 2026 року.