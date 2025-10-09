Інтерфакс-Україна
Економіка
13:54 09.10.2025

"Нафтогаз" залучив 3 млрд грн кредиту Ощадбанку на закупівлю імпортного газу

Фото: https://www.facebook.com/NaftogazGroup

Група "Нафтогаз" залучила кредит у розмірі 3 млрд грн від АТ "Ощадбанк" для закупівлі імпортного природного газу, повідомила у пресрелізі НАК "Нафтогаз України" у четвер.

"Працюємо спільно з українськими та міжнародними партнерами для залучення фінансових та інших ресурсів, щоб стабільно пройти опалювальний сезон в умовах російських терористичних обстрілів", - заявив голова правління НАК Сергій Корецький.

За його словами, потреба в імпорті додаткових обсягів газу спричинена масованими ворожими атаками на обʼєкти газової інфраструктури.

Зазначається, що співпраця між "Нафтогаз України" та Ощадбанком, здійснює комплексне банківське обслуговування групи, зокрема в частині кредитування та надання повного спектра інших послуг, триває вже понад 15 років.

"Підтримка енергетичної безпеки країни – один з основних пріоритетів в роботі Ощадбанку. Особливо – у період повномасштабної війни, коли ворог руйнує об’єкти генерації, електромережі, газопровідну інфраструктуру", - зазначив своєю чергою заступник голови правління фінустанови Юрій Каціон.

Як повідомлялося, група "Нафтогаз", залучивши на початку жовтня на закупівлю газу EUR300 млн кредиту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) під гарантії Єврокомісії, закрила на цей рік потребу в зовнішньому фінансуванні таких закупівель, однак заявила про намір відкрити додаткові кредитні лінії на випадок появи необхідності в оперативному імпорті через атаки РФ.

Глава групи Сергій Корецький зазначив, що ці наміри компанію підтримали два українські банки: Укрексімбанк, про домовленості з яким уже повідомлялося, та ще один банк, який, за його словами, знаходився в процесі підписання угоди.

Раніше група отримала EUR500 млн кредиту на імпорт газу від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), теж під гарантії Єврокомісії.

#ощадбанк #кредит #нафтогаз

