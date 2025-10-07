Інтерфакс-Україна
Економіка
17:58 07.10.2025

Україна планує приблизно на 30% збільшити імпорт газу через атаки РФ – глава Міненерго

3 хв читати
Україна планує приблизно на 30% збільшити імпорт газу через атаки РФ – глава Міненерго

Україна працює над тим, щоб приблизно на 30% збільшити можливості  імпорту газу після нещодавніх масованих атак РФ по газових об’єктах, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Ми плануємо ще на відсотків 30, якщо нам вдасться, збільшити можливості імпорту… Все залежатиме від того, наскільки ми зможемо відновитися. Треба подякувати нашим електрикам і газовикам: вони, напевне, відновлюють швидше за всіх у світі. Що швидше вдасться відновити об’єкти, то менший обсяг імпорту потрібен", – сказала Гринчук на брифінгу в  Києві у вівторок.

За її словами, зараз Міненерго веде перемовини з усіма партнерами про забезпечення фінансових можливостей для імпорту.

"Щойно ми провели зустріч з послами G-7, раніше – зустрічі з колегами й партнерами з різних країн з залученням Єврокомісії. І одним з питань дійсно була необхідність додаткового імпорту газу... Щойно ми також обговорили розширення кредитів під гарантії Єврокомосії, а з деякими країнами – можливості надання на грантовій основі допомоги з імпортом газу", – зазначила Гринчук.

За її словами, Міненерго також домовляється з партнерами про збільшення енергообладнання.

"У нас є запаси, але за інтенсивніостю атак РФ бачимо, що треба нарощувати його обсяги", – пояснила міністерка.

Як повідомлялося, Група "Нафтогаз" із залученням на початку жовтня на закупівлю газу EUR300 млн кредиту Європейського інвестиційного банку під гарантії Єврокомісії закрила на цей рік потребу в зовнішньому фінансуванні таких закупівель, але хоче відкрити додаткові кредитні лінії на випадок необхідності в оперативному імпорті через атаки РФ. Глава Групи Сергій Корецький зазначив, що ці наміри компанію підтримали два українські банки - Укрексімбанк, про домовленості з яким уже повідомлялося, та ще один банк, який, за словами Корецького, в процесі підписання угоди.

Раніше Група отримала EUR500 млн кредиту на імпорт газу від Європейського банку реконструкції та розвитку теж під гарантії Єврокомісії.

За словами Корецького, на початок жовтня Група "Нафтогаз" на 95-97% виконала затверджений урядом план закачування газу в ПСГ на початок опалювального сезону. Як зазначала Гринчук, Україна на початок сезону має накопичити у сховищах 13,2 млрд куб. м газу, 4,6 млрд куб. м з яких - імпорт.

Росія у ніч на 5 жовтня 2025 року вчинила чергову масовану комбіновану атаку на об’єкти газової інфраструктури НАК "Нафтогаз України". Зафіксовано влучання та руйнування.

У ніч на 3 жовтня росіяни завдали найбільшого масованого удару по газовидобувних активах Групи "Нафтогаз" від початку повномасштабної війни. Тоді по потужностях на Харківщині та Полтавщини ворог випустив 35 ракет, зокрема суттєву кількість з них становили балістичні, і 60 дронів.

Цієї ночі під ударами були також Львівська та Івано-Франківська області, де розташовані нафтогазовидобувні активи "Нафтогазу" та підземні сховища газу.

Теги: #міненерго #енергетика #газ

